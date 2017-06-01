Торговать по всему Казахстану разрешили 26 предприятиям Кыргызстана

1 июня 2017, 15:59 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. 26 предприятий-производителей из Кыргызстана получили право реализовывать свою продукцию на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.

"Проведены переговоры с комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК. Была достигнута договоренность о том, что теперь 26 предприятий Кыргызстана, которые вошли в реестр ЕЭАС, смогут продавать свою продукцию на всей территории Казахстана", - отметили в госинспекции.

Ранее данные предприятия поставляли свои товары только в южные области РК.