Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке облагораживают улицу Киевскую, посадили 6 кленов (фото)В Бишкеке облагораживают улицу Киевскую, посадили 6 кленов (фото)По Кыргызстану воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 2 июняПо Кыргызстану воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 2 июня

Торговать по всему Казахстану разрешили 26 предприятиям Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429466-ru.html

Похожие новости

По Кыргызстану воздух прогреется до 30 градусов — прогноз погоды на 2 июня

В Кыргызстане ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей

За газ в июне кыргызстанцы будут платить 14,28 сомов

Опрос: 33% молодежи в Кыргызстане редко проявляют инициативу для улучшения своего города

Учителя Кыргызстана будут отдыхать в пансионате "Асыл" на Иссык-Куле

1 июня 2017, 15:59       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. 26 предприятий-производителей из Кыргызстана получили право реализовывать свою продукцию на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР.
"Проведены переговоры с комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК. Была достигнута договоренность о том, что теперь 26 предприятий Кыргызстана, которые вошли в реестр ЕЭАС, смогут продавать свою продукцию на всей территории Казахстана", - отметили в госинспекции.
Ранее данные предприятия поставляли свои товары только в южные области РК.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум