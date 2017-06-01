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В Лас-Вегасе преступники похитили 30 тысяч "инновационных" презервативов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360831_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429465-ru.html

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В Бишкеке женщины похитили младенца и продали за 10 тысяч сомов

1 июня 2017, 15:50       Комментарии

Полиция штата Невада в США расследует необычную кражу, совершенную в "городе грехов". Там двое злоумышленников похитили десятки тысяч презервативов, а также элитные секс-игрушки, сообщает NewsRu.com со ссылкой на CNBC. Все это хранилось на складе успешно развивающейся компании Lelo, которая выпускает товары для самых взыскательных клиентов, ищущих новые сексуальные наслаждения.
Для совершения кражи преступники выбрали длинные выходные, которые завершаются Днем поминовения. Это национальный день памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах. День поминовения приходится на последний понедельник мая.
Камера наблюдения, установленная на складе компании Lelo, зафиксировала, как около 19.45 двое мужчин пробрались в помещение через задние ворота и похитили две коробки с презервативами Lelo Hex. В каждой из этих коробок находилось по 15120 резиновых изделий высочайшего качества, расфасованных в индивидуальные упаковки.
Этого преступникам показалось мало. Они вернулись на склад и вынесли еще несколько упаковок презервативов по 36 штук.
Точный ущерб подсчитать сложно. Однако известно, что упаковка с 36 презервативами обычно продается за 35 долларов. Таким образом, стоимость похищенной партии товара достигает 30 тысяч долларов.
27 мая в 10.30 автомобиль, взятый напрокат, протаранил ворота того же склада Lelo, после чего двое мужчин (вероятно, те же самые преступники) похитили три большие коробки с секс-игрушками. Среди похищенного оказались 33 массажера простаты и 48 тренажеров для укрепления мышц влагалища. Содержимое третьей похищенной коробки остается неизвестным. Но общая стоимость похищенного во второй день превысила 10 тысяч долларов.
Добавим, что в обоих эпизодах кражи полиция слишком поздно прибыла на место происшествия. Задержать воров с поличным не удалось.
Между тем камеры слежения зафиксировали оба курьезных ограбления. Сделанные видеозаписи переданы полиции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Lelo Давора Солво.
В компании Lelo действия преступников назвали идиотскими. Ведь украденные презервативы в индивидуальных упаковках не предназначались для продажи. "Через несколько дней мы собирались бесплатно раздать тысячи презервативов Hex. Они (воры. - Прим.) могли бы просто дождаться этого момента и получить презервативы вместе с другими желающими", - пошутили в Lelo.
В компании также предположили, что презервативы в таком количестве понадобились преступникам для организации какой-то масштабной секс-вечеринки. "Что за вечеринку устраивают эти люди? Мы могли бы стать их спонсорами", - написали в блоге Lelo. Компания назвала воров "самыми возбужденными преступниками в мировой истории".
Lelo - один из мировых лидеров в производстве секс-игрушек высокого качества. Причем Lelo ориентируется на богатых клиентов с повышенными запросами. В компании говорят, что активно внедряют инновационные технологии, а спрос на товары Lelo, несмотря на их высокую стоимость, неуклонно растет последние 10 лет.
Например, украденные презервативы Lelo Hex позиционируются на рынке как ультратонкие и прочные, а также имеющие идеальную фактуру в виде гексагонов. "Пчелиные соты имеют особую форму не просто так. Это известно природе, стрекозам, Леонардо Фибоначчи и нам всем. Гексагоны - сильны, симметричны и складываются в идеальную мозаику. Природа придает шестиугольную форму всему, чему необходимо быть легким и чрезвычайно крепким", - говорится на сайте Lelo.
Там же собраны восторженные отзывы клиентов, испытавших на себе и своих близких особые свойства "инновационного" презерватива.

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