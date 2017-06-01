1 июня 2017, 15:53 Комментарии

В Кыргызстане ежегодно рождается порядка 159 тыс. детей. Об этом 1 июня на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

Парламент рассматривает проект закона, устанавливающий следующие виды государственных пособий:

- единовременное пособие при рождении ребенка (суйюнчу);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;

- ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 14 лет (учащимся организаций образования, независимо от формы собственности - до исполнения ими возраста 16 лет);

- ежемесячное социальное пособие.

Выплата государственных пособий, предусмотренных настоящим законом, а также расходы на оплату услуг по их доставке осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

Единовременное пособие при рождении ребенка (суйунчу) назначается при рождения ребенка. При рождении двух и более детей пособие назначается на каждого ребенка. В случае рождения мертвого ребенка суйунчу не назначается.

Ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет назначается:

- на третьего и последующих детей, достигших возраста 3 лет и до исполнения ими возраста 14 лет (учащимся организаций образования, независимо от формы собственности - до исполнения ими возраста 16 лет);

- тройням и более близнецам - на каждого ребенка, достигшего возраста 3 лет и до исполнения ими возраста 14 лет (учащимся организаций образования, независимо от формы собственности - до исполнения ими возраста 16 лет).

Детям, достигшим возраста 14 лет, данный вид пособия назначается при условии посещения ими организаций образования вне зависимости от формы собственности.

Ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим троих и более детей в возрасте от 3 до 16 лет не назначается:

- семьям, имеющим двоих и менее детей в возрасте от 3 до 16 лет, независимо от количества в семье детей другого возраста;

- детям до 3 лет, получающим ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет.

Ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам, при отсутствии права на пенсионное обеспечение:

- детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп;

- лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп;

- пожилым гражданам;

- матерям-героиням;

- детям в случае потери (смерти) одного кормильца (родителя);

- детям в случае потери (смерти) обоих родителей (кормильцев);

- детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - до достижения ими возраста 18 месяцев.

Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, сколько детей рождается в республике и какая сумма необходима для выплаты их родителям "суйюнчу".

Л.Мамытова ответила, что планируется выплачивать на 1 ребенка 4 тыс. сомов и 5 тыс. сомов - для родившихся в высокогорных районах.

"Получается, необходимо более 600 млн сомов. Правительство готово выделить такую сумму? Не будет ли ситуации, когда все станут получать пособия, не породим ли иждивенчество?", - спросил депутат.

Представитель Министерства финансов ответил, что правительство дало положительное заключение по законопроекту. В бюджете заложены 1,8 млрд сомов, добавил он.