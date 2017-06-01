Выгоняйте детей на улицу, или Во что играли наши мамы и папы

1 июня 2017, 15:48 Комментарии

У современных детей другие развлечения - Minecraft, War Face, Shadow Fight и другие виртуально-компьютерные стрелялки, ходилки, бродилки...

Sputnik Кыргызстан решил напомнить современному поколению о популярных играх, в которые играли наши родители. Они помогали развиваться как физически, так и умственно, а поскольку большинство из них - коллективные, дети к тому же адаптировались в социуме.

Основная информация взята из книги "Кыргызские народные игры" доктора педагогических наук Хибибуллы Анаркулова.

Красный флаг, белый флаг Число игроков - 16-20 человек

Место - поле или широкая площадка

Атрибуты - флаги из ткани (разноцветные куски материи, камча или головные уборы)

Правила: игроки делятся на две равные команды, которые выстраиваются друг напротив друга на расстоянии 20-30 метров. Первым игрокам в каждой шеренге выдаются флаги разных цветов. По команде ведущего первый игрок бежит в сторону противника, огибает шеренгу сзади, возвращается к своей команде и передает флаг следующему игроку. Выигрывает команда, последний игрок которой первым отдаст флаг "начинающему".

Игра воспитывает чувство коллективизма, тренирует скорость и выносливость.

Коз танмай (жмурки) Число игроков - 3-15 человек

Место - поле или игровая площадка

Атрибуты - платок из плотной непрозрачной ткани

Правила: игроки бросают жребий и выбирают одного человека, которому завязывают глаза, - водящего. Его несколько раз вращают вокруг своей оси, после чего все разбегаются (в пределах круга). Задача игрока с завязанными глазами - поймать других. Тот, кто пойман, становится водящим. Время игры не ограничено. Победителем считается участник, который поймает больше всего других игроков.

Игра развивает слух, ориентацию и интуицию, а также учит дисциплине и терпению.

Орто топ (выбивалки) Число игроков - 4-10 человек

Место - игровая или спортивная площадка

Атрибуты - мяч

Правила: игроки делятся на три команды, две из них выстраиваются друг напротив друга, а третья посередине. Противники пытаются "выбить" мячом участников третьей команды, а те стараются избежать ударов, не выходя за пределы разрешенной зоны. Тот, в кого попадает мяч, выбывает из игры. Она продолжается до тех пор, пока не будет "выбит" последний игрок третьей команды.

Затем участники меняются местами, игра продолжается. Победившей считается команда, которая смогла "выбить" наибольшее число игроков за определенное время.

Игра развивает ловкость, быструю реакцию и меткость.

Уч тапан (три стопы) Число игроков - 2-5 человек

Место - ровная лужайка, игровая или спортивная площадка

Атрибуты - альчики

Правила: игроки чертят две линии на расстоянии 3-10 метров друг от друга. Одна из линий считается коном, на который выставляют альчики. От кона отмеряют уч тапан (ограничительная линия на расстоянии, равном трем стопам игрока). По очереди вставая на вторую линию, игроки бросают биту (отборный альчик), пытаясь выбить альчики на кону. Тот, кому это удается, забирает выбитый альчик. Если игрок промахнулся или выбитые альчики не вышли за уч тапан, очередь переходит к другому игроку. Игра продолжается до тех пор, пока не будет выбит последний альчик. Победителем считается игрок, выбивший наибольшее количество.

Игра развивает меткость и координацию, тренирует терпение.

Тоо басты (седлание верблюда) Число игроков - 10-55 человек

Место - ровная лужайка, игровая или спортивная площадка

Правила: необходимо начертить круг диаметром 7-9 метров. Игроки выбирают "защитника" и двух "козлов", которые стоят в середине круга на полусогнутых ногах, держа друг друга за руки и прислонившись головами. Перед началом игроки пробно "седлают козлов", чтобы занять удобное положение. Затем они выходят из круга, и защитник начинает ловить игроков, которые пытаются "оседлать козлов". Если защитник поймал кого-то из участников, тот становится "козлом", бывший "козел" - защитником, а защитник примыкает к игрокам. Если игроку удалось "оседлать козла", защитник должен попытаться вытащить его за пределы круга.

Игра тренирует физическую силу, выносливость и терпение.

Ат секиртмей (верховые прыжки) Число игроков - 2-5 человек

Место - поле или ипподром

Правила: после разогрева лошадей игроки пытаются верхом перепрыгнуть через яму. Запрещается прыгать нескольким участникам одновременно, мешать друг другу и нарушать очередь. Побеждает игрок, который успешно перепрыгнул через яму наибольшее количество раз. Вместо лошадей можно использовать верблюдов, быков, ослов или яков.

Игра развивает координацию, навыки верховой езды и тренирует решительность.

Шакек салмай ("колечко-колечко") Число игроков - 10-15 человек

Место - площадка, юрта, комната

Атрибуты - кольцо (камушек, мелкая игрушка и т. д.)

Правила: выбирается водящий, остальные игроки садятся в ряд и складывают ладошки "лодочкой". Водящий берет кольцо и прячет в ладонях, также складывая их "лодочкой". Он должен передать предмет любому из игроков так, чтобы остальные не догадались, кому именно. При этом игрок, получивший колечко, не должен подавать виду, что предмет у него. Затем кто-нибудь из участников (по выбору водящего) пытается угадать, у кого находится кольцо. Если обладатель предмета найден, он исполняет песню или читает стих, после чего становится водящим. Если нет, водящим становится угадывающий игрок. Побеждает тот, кто наибольшее количество раз нашел обладателя кольца.

Игра развивает интуицию и творческие навыки, тренирует дисциплину.

Жашынмак (прятки) Число игроков - 5-10 человек

Место - двор, сад или лесопосадка

Правила: игроки выбирают водящего, который становится возле стены/дерева и закрывает глаза. Он начинает считать, а остальные игроки в это время пытаются спрятаться. Окончив счет, водящий приступает к поискам. Найдя игрока, он должен громко выкрикнуть его имя и как можно быстрее добежать до своего места. При этом, если игроку удается добежать раньше, он не входит в число найденных. После обнаружения всех участников первый пойманный становится водящим.

Игра тренирует скорость и внимательность, учит дисциплине и справедливости.

Так орун (разновидность салок) Число игроков - 15-20 человек

Место - площадка, поле или лужайка

Атрибуты - скрученный платок

Правила: игроки делятся по парам и выстраиваются в круг. Один из "напарников" по внешней стороне круга начинает убегать от другого, а тот пытается ударить его платком по плечу. При этом убегающий может спрятаться за любую пару игроков. Как только он присоединяется к ней, ставший лишним участник (который находится сзади) берет на себя роль убегающего. Если догоняющему удалось ударить игрока, он сразу бросает платок и становится убегающим.

Игра развивает координацию и тренирует скорость.

Чикилдек (разновидность "чижа" с "матками") Число игроков - 3-6 человек

Место - площадка, поле или лужайка

Атрибуты - две палки (длиной один метр и 15-20 сантиметров)

Правила: игроки делятся на две группы и чертят круг. Одна группа стоит возле круга, другая поодаль. В середине круга выкапывается ямка, поверх нее крепится короткая палочка. Первый игрок просовывает конец длинной палки в лунку и подбрасывает короткую вверх, затем бьет по ней, пытаясь выбить как можно дальше от круга, а другая команда старается поймать ее в воздухе. Если игрок не сможет выбить палку из круга, очередь переходит к другому. Если выбитую палку поймали противники, участники меняются местами. Если поймать палку не удалось, игроки бросают ее в сторону круга. Если она упала в круг, команды меняются местами. В обратном случае игра продолжается.

Расстояние выбитой из круга палочки измеряется длинной палкой; если оно составляет, например, 10 метров, команда получает 10 баллов. Побеждает команда, набравшая больше всего баллов.

Игра развивает координацию и точность.