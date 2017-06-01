ЖК: Статья Бабакулова - это провокация, и он должен нести ответственность

1 июня 2017, 15:09 Комментарии

"Я считаю, что сама эта статья - провокация, и нужно пресекать такие попытки. Это тот случай, который нельзя оставлять без внимания. Необходимо привлекать к ответственности за разжигание межнациональной розни", - прокомментировал статью на "Фергане" Улугбека Бабакулова, депутат ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" Абдумажит Юсуров.

По его словам, пользуясь свободой слова, автор статьи нарушает общие принципы в такой чувствительной теме, как межнациональное согласие.

"Я думаю, каждый гражданин независимо от национальности должен нести ответственность за свои поступки, деятельность и заявления. Не только государство или государственные органы, но и каждый гражданин должен чувствовать ответственность", - пояснил депутат.

За последние годы власти Кыргызстана проделали большую работу в плане межнационального согласия, благодаря которой установилась спокойная и стабильная обстановка, подчеркнул парламентарий.

"Ассамблея народа и руководство страны приняли концепцию по укреплению межнационального согласия народа Кыргызстана. Работают на то, чтобы у нас не было проблем в межэтнических отношениях. Все граждане, независимо от национальности, имеют одинаковые права и возможности. На сегодня делается всё для укрепления мира и согласия. Сейчас с Узбекистаном у нас отношения налаживаются и развиваются в позитивном плане", - сообщил Юсуров.

Его коллега от фракции СДПК Сайдолимжон Джураев отметил, что эта статья – уровень того журналиста, который ее написал.

"Сейчас нормальная стабильная межэтническая обстановка. Все наладилось, люди работают. Как раньше общались, так и общаются. Эта статья - это уровень того журналиста, кто это написал. Может, ему заплатили, может, какая-то провокация. Но это неправильно. Мы сегодня этот вопрос рассматривали в парламенте и дали указание правоохранительным органам, чтобы они рассмотрели эту статью, на основании чего она была написана", - сообщил депутат.

Он также отметил, что за последние годы проделана большая работа для укрепления межэтнического согласия и мира в Кыргызстане.

"Сейчас в плане межэтнического согласия все ветви власти очень тесно работают. Сейчас везде квоты ввели, чтобы в обществе и в парламенте другие нации присутствовали. На разных рабочих местах сейчас работают представители разных национальностей. В целом в социальном русле работа ведется", - заключил Джураев.