1 июня 2017, 15:13 Комментарии

Сегодня, 1 июня, на площади Победы в Бишкеке погас Вечный огонь. По сообщению пресс-службы "Газпром-Кыргызстан", экстренное отключение произошло из-за того, что на улице Ибраимова была обнаружена крупная утечка газа, а это в свою очередь могло привести к плачевным последствиям.

Из-за этого пришлось отключить подачу голубого топлива без соблюдения всех торжественных процедур, таких как зажжение лампады.

"Это было экстренной мерой, поэтому обошлись без церемоний. Сейчас на месте утечки работает бригада наших сотрудников. Как только место утечки будет локализовано, мы сразу же возобновим подачу голубого топлива Вечному огню", - сообщили в пресс-службе "Газпром-Кыргызстан".