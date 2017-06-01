Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мобильный оператор О! – крупнейшая сеть офисов продаж и обслуживанияМобильный оператор О! – крупнейшая сеть офисов продаж и обслуживанияНа площади Победы в Бишкеке погас Вечный огоньНа площади Победы в Бишкеке погас Вечный огонь

Футбол: "Алай" и "Дордой" последними завершили свое участие в Кубке АФК

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360814_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429459-ru.html

Похожие новости

К.Ахматов: Использование дронов для исследования оползневых участков дает хорошие результаты

Пресс-служба ЖК: Наш сотрудник не имеет отношения к ДТП с участием журналистки

МЧС использует дроны для обследования оползневых и лавиноопасных участков

На избирательных участках может находиться только один общественный наблюдатель

Главы стран — участниц СНГ встретятся осенью в Сочи

1 июня 2017, 15:20       Комментарии

Футбольные клубы "Алай" (Ош) и "Дордой" (Бишкек) завершили свое участие в Кубке Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Отметим, в групповом этапе клубы Кыргызстана сыграли с чемпионами Таджикистана "Истиклолом" и Туркменистана - "Алтын-Асыром".
Отметим, в заключительных матчах группового этапа решалась судьба единственной путевки в следующую стадию Кубка АФК.
Однако эту путевку не разыгрывали клубы из Кыргызстана. В заключительном матче они встречались между собой в Оше. Матч, прошедший на стадионе имени Ахматбека Суюнбаева, отличился обилием голов и завершился в пользу "Алая" со счетом 5:4.
Но сначала на 11-й минуте "Дордой" вывел вперед Ислам Шамшиев, а спустя 15 минут удвоил счет Алишер Азизов - 0:2. До конца первого тайма ошане в лице Умарбека Тухтасинова сократили счет и ушли на перерыв при счете 1:2.
Во втором тайме было забито еще больше голов, дубль исполнил Кайрат Жыргалбек уулу, ему в составе "Алая" ответили Модибо Сидибе двумя голами, и Муролим Ахмедов - 4:4
Концовка матча оказалась эпичной, в добавленное время Ильяз Алимов сумел забить победный гол. Итог - 5:4 в пользу "Алая".
В этот же день в другом матче в Душанбе таджикистанский "Истиклол" встречался с туркменским "Алтын-Асыром" и добился победы с минимальным счетом (1:0), завоевав путевку в следующий этап Кубка АФК, где сыграет в интерзональном полуфинале.
Таким образом, в группе D первое место занял "Истиклол" (16 очков), на втором "Алтын-Асыр" (13 очков), а "Дордой" и "Алай", набрав по 3 очка, замкнули турнирную таблицу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум