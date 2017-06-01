Футбол: "Алай" и "Дордой" последними завершили свое участие в Кубке АФК

1 июня 2017, 15:20 Комментарии

Футбольные клубы "Алай" (Ош) и "Дордой" (Бишкек) завершили свое участие в Кубке Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Отметим, в групповом этапе клубы Кыргызстана сыграли с чемпионами Таджикистана "Истиклолом" и Туркменистана - "Алтын-Асыром".

Отметим, в заключительных матчах группового этапа решалась судьба единственной путевки в следующую стадию Кубка АФК.

Однако эту путевку не разыгрывали клубы из Кыргызстана. В заключительном матче они встречались между собой в Оше. Матч, прошедший на стадионе имени Ахматбека Суюнбаева, отличился обилием голов и завершился в пользу "Алая" со счетом 5:4.

Но сначала на 11-й минуте "Дордой" вывел вперед Ислам Шамшиев, а спустя 15 минут удвоил счет Алишер Азизов - 0:2. До конца первого тайма ошане в лице Умарбека Тухтасинова сократили счет и ушли на перерыв при счете 1:2.

Во втором тайме было забито еще больше голов, дубль исполнил Кайрат Жыргалбек уулу, ему в составе "Алая" ответили Модибо Сидибе двумя голами, и Муролим Ахмедов - 4:4

Концовка матча оказалась эпичной, в добавленное время Ильяз Алимов сумел забить победный гол. Итог - 5:4 в пользу "Алая".

В этот же день в другом матче в Душанбе таджикистанский "Истиклол" встречался с туркменским "Алтын-Асыром" и добился победы с минимальным счетом (1:0), завоевав путевку в следующий этап Кубка АФК, где сыграет в интерзональном полуфинале.

Таким образом, в группе D первое место занял "Истиклол" (16 очков), на втором "Алтын-Асыр" (13 очков), а "Дордой" и "Алай", набрав по 3 очка, замкнули турнирную таблицу.