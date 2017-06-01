Мобильный оператор О! – крупнейшая сеть офисов продаж и обслуживания

1 июня 2017, 15:29 Комментарии

Мобильный оператор О! продолжает расширять сеть собственных Офисов продаж и обслуживания абонентов по всей республике! Активными темпами идёт обустройство магазинов нового формата O!Store во всех областях страны. На днях свои двери распахнул обновлённый O!Store в городе Токмак, жителям которого теперь не нужно будет ехать в Бишкек, чтобы выбрать новый смартфон, фирменный O!Phone или модный аксессуар. Магазин работает с 9.00 до 18.00 без перерывов и выходных по адресу: ул. Горького, 180, напротив ТЦ "Дом Быта", центральный рынок.

Главная особенность магазинов нового формата O!Store – это презентационные стенды, где представлены все модели устройств – их можно протестировать перед покупкой и решить наверняка, какую из моделей выбрать. На сегодняшний день у мобильного оператора О! самая крупная сеть собственных офисов – более 70 по всей стране.

Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!: "Широчайшая сеть собственных офисов – наше достижение, которым мы по праву гордимся! Мы верны нашему главному принципу – быть всегда рядом. На сегодняшний день собственные офисы мобильного оператора О! открыты во всех областях Кыргызстана. Неважно, в какой из наших офисов обратится абонент – он может быть уверен, что получит весь спектр необходимых услуг качественно и быстро".

Дизайн офисов и магазинов компании разрабатывается в стиле хай-тек, а сочетание ярких цветов бренда неизменно дарит позитив. Здесь вам всегда рады помочь подключиться к мобильной сети, настроить мобильный интернет, сменить/восстановить или выбрать красивый номер, получить детализацию, пополнить баланс без комиссии, решить любой вопрос о мобильной связи. Узнать адрес ближайшего к вам офиса продаж и обслуживания или магазина O!Store можно на сайте www.o.kg.

Мобильный оператор О! – всегда рядом!

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