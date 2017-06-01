Депутату Канату Исаеву предъявлено еще одно обвинение

1 июня 2017, 15:13 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Депутату парламента от фракции "Кыргызстан" Канату Исаеву предъявили обвинение еще по одному делу, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Ранее ГКНБ обвинил Исаева в коррупции в бытность мэра города Токмок. По версии ГКНБ, Исаев незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра.

На этот раз Генеральная прокуратура восстановило уголовное дело, которое ранее было утеряно в Чуйской областной прокуратуре. Само дело было возбуждено в 2010 году.

Из материалов следует, что Исаев, являясь мэром Токмока, совместно с другими должностными лицами мэрии, незаконно реализовали по заниженной стоимости в частную собственность здание государственной библиотеки - филиала Центральной библиотечной системы №1 в Токмоке вместе с земельным участком площадью 500 квадратных метров за 572 тысяч 116 сомов.

Согласно заключению комиссионной судебно-строительно-технической экспертизы Минюста, рыночная стоимость указанного здания на 2010 год составляла более 1 миллиона сомов.

25 мая данное уголовное дело соединено в одно производство с основным делом в отношении К.Исаева и других лиц в совершении коррупции по трем эпизодам.

11 мая в отношении обвиняемого Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.