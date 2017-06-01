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Депутат: Директор ОАО "Ошэлектро" получает зарплату больше, чем у меня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429456-ru.html

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Кадровое обеспечение в кибербезопасности требует зарплаты и условий – Р. Рохозински

1 июня 2017, 14:50       Комментарии

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" возмущен, что у директора ОАО "Ошэлектро" зарплата больше,  чем у него.
На заседании парламента депутат поинтересовался у главы "Ошэлектро", какая у него зарплата. На что директор ответил, что он получает 30 тыс. сомов, также есть льготы по оплате электроэнергии. Масалиев заявил, что глава "Ошэлектро" получает больше,  чем депутат.
"Ваш оклад больше,  чем у меня, хорошо живете!" — сказал Масалиев и посоветовал уменьшить зарплату директору "Ошэлектро".

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