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Канату Исаеву предъявлено еще одно обвинение в коррупции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/kanatu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429454-ru.html

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1 июня 2017, 15:01       Комментарии

Депутату ЖК Канату Исаеву предъявлено обвинение еще по одному факту и приобщено к основному уголовному делу, сообщает пресс-служба ГКНБ.
В рамках восстановленного уголовного дела, возбужденного в 2010 году СО УГСФП (ныне – ГСБЭП), депутату ЖК КР Канату Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Коррупция» УК КР.
"Ранее уголовное дело по данному эпизоду было утеряно в Чуйской областной прокуратуре. Дело восстановлено Генеральной прокуратурой и ГКНБ КР. Из материалов следует, что Исаев, являясь мэром Токмока, сговорившись с другими должностными лицами мэрии, незаконно реализовали по заниженной стоимости в частную собственность здание государственной библиотеки — филиала ЦБС №1 в Токио вместе с земельным участком площадью 500 кв.м. за 572 тыс. 116 сомов", – говорится в сообщении.
Согласно заключению комиссионной судебно-строительно-технической экспертизы ГЦСЭ при МЮ КР, рыночная стоимость указанного здания на 2010 год составляла более 1 млн сомов. В результате государству нанесен ущерб в крупном размере.
25 мая данное уголовное дело соединено в одно производство с основным уголовным делом в отношении К.Исаева и других лиц в совершении коррупции по 3 эпизодам.
Напомним, 11 мая в отношении обвиняемого К.Исаева следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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