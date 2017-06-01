Жогорку Кенеш до ухода на каникулы намерен рассмотреть 130 законопроектов, заслушать отчеты нескольких госорганов и провести правительственный час

1 июня 2017, 14:33 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша до ухода на летние каникулы намерены рассмотреть 130 законопроектов, несколько ратификаций соглашений, заслушать отчеты ряда государственных органов, а также провести правительственный час. На заседании парламента 1 июня они одобрили проект календарного плана на июнь. Так, в проекте значатся 23 проекта законов, инициированных правительством, 47 - инициированных депутатами, 47 - принятых в I чтении, 13 - принятых во II чтении.

Кроме того, парламентарии планируют обсудить ратификацию 5 соглашений, заслушать доклады омбудсмена о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Кыргызстане за 2016 год, о соблюдении трудовых прав женщин и детей в КР и репродуктивных прав женщин, а также доклад директора Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания за 2016 год, отчет председателя Национального банка за 2016 год, отчет председателя Счетной палаты за прошлый год и ход исполнения правительством постановлений Жогорку Кенеша, связанных с деятельностью проекта "Кумтор".

В отчете указаны 5 возражений президента по принятым проектам законов и проведение правительственного часа о положении женщин и девочек в республике.