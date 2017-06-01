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В Дубовом парке для детей устроили концерт и познавательные кружки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360815_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429451-ru.html

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Фото — В Дубовом парке проходит праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей

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1 июня 2017, 13:59       Комментарии

Сегодня, 1 июня, в Бишкеке проходит празднование Международного дня защиты детей. Этот праздник учрежден в 1949 году и с тех пор все дети мира из года в год ждут его с большим нетерпением.
В этом году праздничные площадки были раскиданы по всей столице. Как обычно, во дворах домкомы и различные организации устраивали небольшие праздники с соревнованиями и конкурсами. Муниципалитет разбросал праздничные мероприятия по музеям, школам и паркам. "ВБ" побывал в Дубовом парке, чтобы посмотреть, как празднуют и веселятся дети.
В 10 часов к празднованию всё было готово. 30 шатров, где проводились различные мастер-классы, сцена, организаторы, которые встречали гостей. Стоит отметить, в столицу приехали дети из регионов, которые победили в различных конкурсах и соревнованиях. Они находятся в столице уже 3 дня, для них провели различные экскурсии, а сегодня пригласили на праздник.
Несмотря на то что официально празднование началось лишь в 10 утра, к этому времени многие дети и их родители уже учились вязать, рисовать и играть в шахматы. Для детей приготовили много познавательных мероприятий и к некоторым палаткам было просто не подобраться, особенно к телескопу.

Стоит отметить и работу правоохранительных органов. Милиционеры тщательно следили за нелегальными торговцами и своевременно их прогоняли. На сцене готовились танцевальные ансамбли и с волнением репетировали свои номера.

Позже поздравить детей приехал руководитель аппарата президента Сапар Исаков.
"Сегодня первый день лета. Международный день защиты детей отмечается во всем мире с 1950 года. Я хочу вам пожелать добра, здоровья, чтобы ваши родители всегда были рядом с вами. И самое главное, верьте в себя. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Будущее страны в ваших руках", - поздравил Исаков маленьких слушателей.

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