В Дубовом парке для детей устроили концерт и познавательные кружки

1 июня 2017, 13:59 Комментарии

Сегодня, 1 июня, в Бишкеке проходит празднование Международного дня защиты детей. Этот праздник учрежден в 1949 году и с тех пор все дети мира из года в год ждут его с большим нетерпением.

В этом году праздничные площадки были раскиданы по всей столице. Как обычно, во дворах домкомы и различные организации устраивали небольшие праздники с соревнованиями и конкурсами. Муниципалитет разбросал праздничные мероприятия по музеям, школам и паркам. "ВБ" побывал в Дубовом парке, чтобы посмотреть, как празднуют и веселятся дети.

В 10 часов к празднованию всё было готово. 30 шатров, где проводились различные мастер-классы, сцена, организаторы, которые встречали гостей. Стоит отметить, в столицу приехали дети из регионов, которые победили в различных конкурсах и соревнованиях. Они находятся в столице уже 3 дня, для них провели различные экскурсии, а сегодня пригласили на праздник.

Несмотря на то что официально празднование началось лишь в 10 утра, к этому времени многие дети и их родители уже учились вязать, рисовать и играть в шахматы. Для детей приготовили много познавательных мероприятий и к некоторым палаткам было просто не подобраться, особенно к телескопу.



Стоит отметить и работу правоохранительных органов. Милиционеры тщательно следили за нелегальными торговцами и своевременно их прогоняли. На сцене готовились танцевальные ансамбли и с волнением репетировали свои номера.



Позже поздравить детей приехал руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

"Сегодня первый день лета. Международный день защиты детей отмечается во всем мире с 1950 года. Я хочу вам пожелать добра, здоровья, чтобы ваши родители всегда были рядом с вами. И самое главное, верьте в себя. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Будущее страны в ваших руках", - поздравил Исаков маленьких слушателей.