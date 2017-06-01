Учителя Кыргызстана будут отдыхать в пансионате "Асыл" на Иссык-Куле

1 июня 2017, 14:05 Комментарии

"В нынешнем году у учителей появится свой собственный пансионат для отдыха на побережье озера Иссык-Куль – "Асыл", - сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 июня, во время посещения оздоровительного комплекса "Асыл" в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Глава правительства отметил, что принято решение о ремонте зданий комплекса "Асыл" и строительстве на его территории нового пятиэтажного оздоровительного центра для работников сферы образования, рассчитанного на 400 мест. Жээнбеков подчеркнул, что на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 300 млн сомов. Пансионат будет принимать отдыхающих круглый год, в оздоровительном центре будут предусмотрены все необходимые для этого условия.

Как проинформировал директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев, на сегодня проведен обмер и предварительный расчет строительства нового пятиэтажного здания на территории пансионата "Асыл", а также реконструкции и капитального ремонта существующих зданий пансионата. На данный момент на территории пансионата имеется 14 коттеджей, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Все строительные работы будут начаты в текущем году.

Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков проинформировал, что в ближайшее время пансионат "Асыл" будет передан на баланс Министерства образования и науки КР.

Премьер-министр поручил Госстрою определить максимально удобное место под проектирование строительства нового здания во избежание вырубки зеленых насаждений и поручил ФУГИ ускорить процесс передачи пансионата на баланс Министерства образования и науки КР.

Как напомнила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, три года назад на съезде учителей страны президент страны Алмазбек Атамбаев поручил правительству страны построить для отдыха учителей оздоровительный пансионат на побережье озера Иссык-Куль. Как подчеркнула министр, подобного рода поддержка учителей проводится впервые со дня обретения независимости страны. По ее данным, в системе образования всего на сегодняшний день работают 76 тысяч человек.

Напомним, в феврале текущего года Сооронбай Жээнбеков в целях оказания государственной поддержки работникам образования поручал Фонду по управлению государственным имуществом совместно с Министерством образования и науки внести конкретные предложения о возможности передачи на баланс данных министерств пансионатов, находящихся в государственной собственности.