Тест: Что вы знаете о правах своего ребенка?

1 июня 2017, 14:18 Комментарии

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается День защиты детей. Традиционно в этот день организуют массовые развлекательные и культурные мероприятия. Кыргызстан не является исключением и сегодня в городе проходят фестивали детского творчества, спортивные соревнования для детей.

Но этот день - не только праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка.

"ВБ" предлагает рассмотреть статьи Кодекса о детях, касающиеся их прав. Кстати, согласно закону в Кыргызстане детьми считаются все те, кому еще не исполнилось 18 лет.