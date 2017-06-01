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Тест: Что вы знаете о правах своего ребенка?

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360782_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429449-ru.html

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1 июня 2017, 14:18       Комментарии

Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечается День защиты детей. Традиционно в этот день организуют массовые развлекательные и культурные мероприятия. Кыргызстан не является исключением и сегодня в городе проходят фестивали детского творчества, спортивные соревнования для детей.
Но этот день - не только праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка.
"ВБ" предлагает рассмотреть статьи Кодекса о детях, касающиеся их прав. Кстати, согласно закону в Кыргызстане детьми считаются все те, кому еще не исполнилось 18 лет.

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