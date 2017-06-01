Журналиста Улугбека Бабакулова предлагают лишить гражданства КР

1 июня 2017, 14:27 Комментарии

Сегодня, 1 июня, в Жогорку Кенеше депутаты потребовали от правоохранительных органов обратить внимание на провокационные статьи в СМИ.

В частности, на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что в своей статье Улугбек Бабакулов написал слово "сарт".

"Я скажу как гражданка, родившаяся в Оше, слово "сарт" равносильно оскорблению", - добавила она.

Также Алтыбаева заметила, что матери, которые потеряли детей в Ошских событиях, до сих пор оплакивают их. "В Кыргызстане только воцарился мир, а журналист устраивает провокацию. Правоохранительные органы должны обратить внимание и дать свою оценку", - сказала она.

Коллегу поддержал другой депутат Мурадыл Мадеминов, который возмутился тем, что правоохранительные органы до сих не отреагировали.

"Журналист в первую очередь должен быть гражданином, который ставит на первое место ответственность. Почему он публикует такие статьи, может, за ним кто-то стоит и финансирует?" - вопросил депутат.

Он добавил, что таких журналистов нужно лишить гражданства Кыргызской Республики.