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Журналиста Улугбека Бабакулова предлагают лишить гражданства КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360820_jy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429448-ru.html

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1 июня 2017, 14:27       Комментарии

Сегодня, 1 июня, в Жогорку Кенеше депутаты потребовали от правоохранительных органов обратить внимание на провокационные статьи в СМИ.
В частности, на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что в своей статье Улугбек Бабакулов написал слово "сарт".
"Я скажу как гражданка, родившаяся в Оше, слово "сарт" равносильно оскорблению", - добавила она.
Также Алтыбаева заметила, что матери, которые потеряли детей в Ошских событиях, до сих пор оплакивают их. "В Кыргызстане только воцарился мир, а журналист устраивает провокацию. Правоохранительные органы должны обратить внимание и дать свою оценку", - сказала она.
Коллегу поддержал другой депутат Мурадыл Мадеминов, который возмутился тем, что правоохранительные органы до сих не отреагировали.
"Журналист в первую очередь должен быть гражданином, который ставит на первое место ответственность. Почему он публикует такие статьи, может, за ним кто-то стоит и финансирует?" - вопросил депутат.
Он добавил, что таких журналистов нужно лишить гражданства Кыргызской Республики.

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