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У учителей появится свой пансионат для отдыха на побережье озера Иссык-Куль

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/u-uchitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429447-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

1 июня 2017, 14:08       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. "В нынешнем году у учителей появится свой собственный пансионат для отдыха на побережье озера Иссык-Куль – "Асыл"", - сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков во время посещения оздоровительного комплекса "Асыл" в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.
Глава Правительства отметил, что на сегодня принято решение о ремонте зданий комплекса "Асыл" и строительстве на его территории нового пятиэтажного оздоровительного центра для работников сферы образования, рассчитанного на 400 мест. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 300 млн. сомов. Пансионат будет принимать отдыхающих круглый год, в оздоровительном центре будут предусмотрены все необходимые для этого условия, сообщает пресс-служба правительства.
Как проинформировал директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев, на сегодня проведен обмер и предварительный расчет строительства нового пятиэтажного здания на территории пансионата "Асыл", а также реконструкции и капитального ремонта существующих зданий пансионата. На данный момент на территории пансионата имеется 14 коттеджей, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Все строительные работы будут начаты в текущем году.
Председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков проинформировал, что в ближайшее время пансионат "Асыл" будет передан на баланс Министерства образования и науки КР.
Премьер-министр поручил Госстрою определить максимально удобное место под проектирование строительства нового здания, во избежание вырубки зеленых насаждений и поручил ФУГИ ускорить процесс передачи пансионата на баланс Министерства образования и науки КР.
Как напомнила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, три года назад на съезде учителей страны Президент страны Алмазбек Атамбаев поручил Правительству страны построить для отдыха учителей оздоровительный пансионат на побережье озера Иссык-Куль. Как подчеркнула министр, подобного рода поддержка учителей проводится впервые со дня обретения независимости страны. По ее данным, в системе образования всего на сегодняшний день работают 76 тысяч человек.
Напомним, что в феврале текущего года С.Жээнбеков в целях оказания государственной поддержки работникам образования поручал Фонду по управлению государственным имуществом совместно с Министерством образования и науки внести конкретные предложения о возможности передачи на баланс данных министерств пансионатов, находящихся в государственной собственности.

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