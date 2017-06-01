НИСИ: 33% молодежи редко проявляют инициативу для улучшения своего города

1 июня 2017, 14:23 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. 33% молодежи в Кыргызстане признались, что редко проявляют инициативу для улучшения своего города, сообщает пресс-служба Национального института стратегических исследований (НИСИ) КР.

Как отмечается, НИСИ в рамках проекта "М-Репорт", реализуемого совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), впервые был проведен социологический опрос среди молодежи Кыргызстана на актуальную тему "Мой город – мое будущее", посредством СМС-рассылки.

Цель опроса "М-Репорт" - определение отношения молодежи к своему городу и новых идей, которые, по их мнению, улучшат их город.

В опросе приняло 900 человек из 40 районов республики.

Также результаты данного опроса были презентованы на Форуме городов в контексте проблем и потребностей жителей.

Согласно результатам опроса "М-Репорт", 50% молодежи хотели бы продолжить жить в своем городе, в то время как, только 29% респондентов хотели бы переехать в другой город (20% остаются в раздумьях). Данные опроса показывают, что с возрастом все больше появляется желание остаться жить в своем городе, таким образом, если только 40% респондентов в возрасте от 14-19 лет ответили, что хотели бы продолжить жить в своем городе, то 55%, 62% и 65% респондентов в возрасте от 20-24, 25-28 и 28+ лет соответственно ответили так же. Связано это вероятно с устоявшейся жизнью респондентов более старшего возраста – ­ наличие семьи, работы, в то время как молодежь от 14-19 лет все еще определяется приоритетами, особенно если учесть возрастающую доступность информации на интернет ресурсах через мобильный интернет.

31% респондентов ответили, что больше всего в их городе им не нравятся разбитые дорогие. Респонденты, которым не нравятся разбитые дороги, в основном, представители мужского пола и старше 24 лет. Непривлекательный вид города (17%), отсутствие возможностей для развлечения (12%) и безопасности (12%) также не оставляют равнодушным молодежь Кыргызстана.

Респонденты-бишкекчане отметили, что в столице им не нравится вид города (22%), неудовлетворенные состоянием дорог остались 30% респондентов, 16% считают Бишкек небезопасным и 7% считают, что в столице нет возможностей для развлечения.

Кроме того, 43% респондентов "М-Репорт" оценивают работу мэрии своего города удовлетворительно, 37% - плохо, 14% - хорошо и всего лишь 4% - отлично.

В столице, около половины респондентов-бишкекчан оценивают работу мэрии удовлетворительно, когда только 36% оценивают как "плохо". В основном, респонденты 28+, в большинстве своем, оценивают работу мэрии негативно (43%), в то время как среди респондентов от 14 до 28 преобладает оценка работе мэрии удовлетворительная.

33% молодежи в Кыргызстане признались, что редко проявляют инициативу для улучшения своего города, 22% считают, что часто, а 19% молодежи вовсе никогда не предлагали идеи. Следует отметить, что инициативу редко или вовсе не проявляет молодежь старше студенческого возраста (от 20 лет и старше).

28% респондентов хотели бы видеть в качестве экологических инициатив посадку деревьев и уход за парковыми зонами. Такое же количество опрошенных готовы поддержать такую инициативу, как переработка мусора.

Большей части молодежи (31%) в своем городе не хватает библиотек, кинотеатров и театров. 18% респондентов, преимущественно лица мужского пола, отметили, что в их городе не хватает спортивных объектов.

43% молодых людей в своем городе хотели бы увидеть систему видео-наблюдения, 22% - бесплатные wifiзоны. Говоря о Бишкеке, 49% респондентов из столицы так же отдали приоритет такой инновации, как система видео-наблюдения, около половины респондентов из города Ош (46%), имеют схожее мнение в потребности для города.

Кроме того, молодежь сама отмечает, что проявляет мало активности в процессе преобразования городов, а это значит с молодежью нужно работать, что мэрии нужно ее услышать и предоставить информационные "площадки" для выдвижения инициатив, проявления потенциала молодых людей во благо города, с целью улучшения качества жизни.

Для справки:

"М-репорт" – проект, целью которого является сбор мнений молодежи Кыргызстане по важным общественным вопросам посредством СМС-сообщений. Для участия в опросе, молодым людям необходимо подписаться, отправив слово "Алга" на короткий номер 4747 со всех сотовых операторов Кыргызстана. Следует отметить, что все СМС анонимные и бесплатные. Опросы проводятся 2 раза в месяц по наиболее важным темам среди молодежи. Проект в Кыргызстане реализуется НИСИ КР совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане.