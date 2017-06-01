Почему Садыра Жапарова еще не выпустили из СИЗО? — ответ ГСИН

1 июня 2017, 14:11 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Оппозиционный политик Садыр Жапаров теперь будет содержаться в СИЗО-1 в качестве подсудимого, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний.

Задержанного 25 марта экс-депутата ЖК заключили под стражу до 28 мая (на время следствия). Как пояснили в ГСИН, несколько дней назад расследование было завершено и дело передали в суд.

"Теперь Садыр Жапаров является подсудимым, а не подследственным", - уточнили в госслужбе.

Как сообщил адвокат Жапарова, Шарабидин Токтосунов, рассмотрение дела назначено в Первомайском районном суде на 14.00 вторника, 6 июня.

"Я нахожусь на постоянной связи с Жапаровым. Готовимся к суду. Ознакомились с материалами, он говорит, что не виновен. Пострадавший Эмильбек Каптагаев также заявлял, что не имеет претензий", - сказал защитник.

Садыра Жапарова задержали 25 марта, когда он вернулся в Кыргызстан из-за рубежа. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 ("Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса КР. Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал акцию протеста, утверждает ГКНБ.

2 апреля Жапарова доставили из СИЗО-1 в больницу ИК-47: оппозиционер порезал себе вены и шею ножом для хлеба. В тот же день его прооперировали. Сам Жапаров в видеоинтервью отметил, что был в шоковом состоянии и плохо помнит, что произошло в тот день. Он заявил, что вины других людей в произошедшем нет. После курса лечения обвиняемого вернули в следственный изолятор.