Правительство одобрило проект новой редакции Закона "О государственных пособиях в КР"

1 июня 2017, 13:47 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Правительство Кыргызстана одобрило проект новой редакции Закона КР "О государственных пособиях в КР", инициированный депутатами Жогорку Кенеша.

Как сообщает пресс-служба правительства, положительное Заключение к данному законопроекту подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Заключение направлено на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Законопроект разработан в альтернативу мер, предусматривающих исключение пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей, и предусматривает оказание государственной поддержки семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета:

- в случае рождения ребенка - в виде единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү";

- детям от рождения до 3-х лет - в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет "эне-балага жөлөк";

- семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет - в виде ежемесячного пособия гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет "үй-бүлөгө көмөк".

Принятие законопроекта позволит:

- улучшить положение детей, проживающих в республике, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии;

- повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности;

- создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов;

- устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.