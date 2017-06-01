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Правительство одобрило проект новой редакции Закона "О государственных пособиях в КР"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429443-ru.html

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1 июня 2017, 13:47       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Правительство Кыргызстана одобрило проект новой редакции Закона КР "О государственных пособиях в КР", инициированный депутатами Жогорку Кенеша.
Как сообщает пресс-служба правительства, положительное Заключение к данному законопроекту подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Заключение направлено на рассмотрение в Жогорку Кенеш.
Законопроект разработан в альтернативу мер, предусматривающих исключение пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей, и предусматривает оказание государственной поддержки семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета:
- в случае рождения ребенка - в виде единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү";
- детям от рождения до 3-х лет - в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет "эне-балага жөлөк";
- семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет - в виде ежемесячного пособия гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет "үй-бүлөгө көмөк".
Принятие законопроекта позволит:
- улучшить положение детей, проживающих в республике, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии;
- повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности;
- создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов;
- устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.

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