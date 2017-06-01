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СМИ: в США разрешили слежку за журналистами

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/smi-v-ssh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429442-ru.html

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1 июня 2017, 13:53       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Министерство юстиции США получило ордер на электронную слежку за рядом журналистов в рамках расследования утечек из Белого дома в СМИ, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.
Сообщается, что журналисты, ставшие объектами слежки, были получателями информации от лица, сливавшего секретные сведения.
По информации источника, в администрации считают наиболее вероятным, что таким лицом был некий военный чиновник, занимавший высокий пост в службе разведки, но уже вышедший на пенсию.
Предполагается, что он получал информацию от людей из Белого дома, оставшихся после ухода администрации президента Барака Обамы. Как отмечает источник, речь идет о трех сотрудниках, которые либо уже были отстранены от службы, либо будут уволены в ближайшее время.
Отмечается, что ордер на слежку за журналистами был выдан минюсту судом по делам о надзоре за иностранными разведками.
Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться созданием специального штаба по противодействию утечкам информации из Белого дома.
Источник РИА Новости

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