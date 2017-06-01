Перед нами стоит задача воспитать наших детей достойными гражданами страны - Турсунбеков

1 июня 2017, 13:59 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков маленьких кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Как сообщает пресс-служба парламента, в поздравлении спикера говорится:

"Дорогие дети!

Поздравляю Вас от имени Жогорку Кенеша и от себя лично с Международным днем защиты детей.

Дети – для нас радость и счастье, они наше наследие. Именно дети, их мечты и стремления, указывают путь, по которому нам нужно идти.

Ваш смех и искренние чувства наполняют теплом сердца и души. И нам, взрослым, всегда следует помнить, что завтрашнее благополучное общество – это счастливые дети сегодня.

Уважаемые кыргызстанцы!

1 июня – это не только праздник детей, но и всего человечества, потому что все мы когда - то были детьми. Безусловно, детство – счастливая пора, оно должно быть прекрасным и беззаботным. Но нужно помнить, что полученные ребенком воспитание и знания, именно в это время, будут формировать его как личность, будут определять всю его дальнейшую жизнь. Поэтому благополучие семьи имеет неоценимое значение.

Любовь, которая есть между ребенком и его родителями - самая искренняя, и каждый из родителей должен бороться за то, чтобы эта связь только крепла. Перед нами всеми стоит задача воспитать наших детей достойными гражданами своей страны.

Мои маленькие друзья!

Еще раз поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Желаю вам светлого будущего, крепкого здоровья и долгих лет жизни! Наша обязанность — создать все необходимые условия для вашего счастья.

Хорошо учитесь, становитесь достойными гражданами! Пусть из вас выйдут такие богатыри как Айкол Манас, писатели как Чынгыз Айтматов, покоривший мир своим пером, и такие личности как Курманджан датка, поразившая всех своей стойкостью и мужеством".