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Правительство одобрило проект новой редакции Закона "О государственных пособиях в КР"Правительство одобрило проект новой редакции Закона "О государственных пособиях в КР"Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красотыТуристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты

Правительство дало положительное заключение к законопроекту о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429440-ru.html

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1 июня 2017, 13:40       Комментарии

Правительство дало положительное заключение к проекту закона "О государственных пособиях в Кыргызской Республике", разработанной группой депутатов Жогорку Кенеша. Как сообщает 1 июня пресс-служба правительства, положительное заключение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков. Заключение направлено на рассмотрение в Жогорку Кенеш.
Законопроект разработан в альтернативу мер, предусматривающих исключение пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей, и предусматривает оказание государственной поддержки семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета:
- в случае рождения ребенка - в виде единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү";
- детям от рождения до 3-х лет - в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком "эне-балага жөлөк";
- семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет - в виде ежемесячного пособия "үй-бүлөгө көмөк".
"Принятие законопроекта позволит улучшить положение детей, проживающих в республике, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии, повысить охват госпособиями детей, проживающих в бедности, создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов и устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий", - говорится в сообщении.

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