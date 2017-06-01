Правительство дало положительное заключение к законопроекту о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком

1 июня 2017, 13:40 Комментарии

Правительство дало положительное заключение к проекту закона "О государственных пособиях в Кыргызской Республике", разработанной группой депутатов Жогорку Кенеша. Как сообщает 1 июня пресс-служба правительства, положительное заключение подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков. Заключение направлено на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

Законопроект разработан в альтернативу мер, предусматривающих исключение пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей, и предусматривает оказание государственной поддержки семьям с детьми в фиксированном размере, вне зависимости от уровня доходов, исходя из возможностей бюджета:

- в случае рождения ребенка - в виде единовременного пособия при рождении ребенка "балага сүйүнчү";

- детям от рождения до 3-х лет - в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком "эне-балага жөлөк";

- семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет - в виде ежемесячного пособия "үй-бүлөгө көмөк".

"Принятие законопроекта позволит улучшить положение детей, проживающих в республике, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии, повысить охват госпособиями детей, проживающих в бедности, создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей, для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов и устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий", - говорится в сообщении.