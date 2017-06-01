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В Бишкеке выявили иностранных граждан, занимавшихся попрошайничеством

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429439-ru.html

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1 июня 2017, 13:18       Комментарии

В Бишкеке выявили иностранных граждан, занимавшихся попрошайничеством, сообщили пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, в результате рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в милицию доставлены 33 иностранных граждан.
"Доставленные лица прошли идентификацию личности по отпечаткам пальцев и сфотографированы. Собранные материалы на выявленных лиц переданы в районные суды. За нарушения порядка пребывания иностранных лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики Свердловским районным судом вынесено постановление покинуть пределы Кыргызстана", – сообщили в ведомстве.
По данным ГУВД работа по выявлению лиц, нарушающих порядок, на территории Кыргызстана продолжается.
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