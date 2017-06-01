1 июня 2017, 13:18 Комментарии

В Бишкеке выявили иностранных граждан, занимавшихся попрошайничеством, сообщили пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в результате рейдовых оперативно-профилактических мероприятий в милицию доставлены 33 иностранных граждан.

"Доставленные лица прошли идентификацию личности по отпечаткам пальцев и сфотографированы. Собранные материалы на выявленных лиц переданы в районные суды. За нарушения порядка пребывания иностранных лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики Свердловским районным судом вынесено постановление покинуть пределы Кыргызстана", – сообщили в ведомстве.

По данным ГУВД работа по выявлению лиц, нарушающих порядок, на территории Кыргызстана продолжается.

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