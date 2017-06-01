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Премьер о ремонте дороги Балыкчы – Корумду: Турсезон не должен быть испорчен

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429438-ru.html

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1 июня 2017, 13:30       Комментарии

"В прошлом году поступали многочисленные жалобы в связи со строительными работами. Поэтому во время туристического сезона, должны быть минимизированы неудобства для отдыхающих в связи с реконструкцией автодороги Балыкчи – Корумду. Туристический сезон не должен быть испорчен", – отметил Сооронбай Жээнбеков во время ознакомления с ходом строительных работ автодороги в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба правительства.
По словам министра транспорта Жамшитбека Калилова, в настоящее время первый слой асфальта положен по правой стороне на 43 км и по левой стороне на 47 км.
"Реабилитация дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду протяженностью 104 километра начата в 2016 году, дорожно-строительные работы были профинансированы в размере 1,5 млрд сомов. В этом году планируется покрыть асфальтом от 43 до 75,5 километра участка дороги Тамчы – Чолпон-Ата и от 81,2 до 85 километра участка дороги Чолпон-Ата – Бактуу Долоноту. Строительство данных 38 километров планируется завершить до 15 июня текущего года, к началу туристического сезона", – говорится в сообщении.
29 мая на этих участках проложен первый слой асфальта на 35 километрах и второй слой на 17 километрах. На эти цели израсходовано 412 млн сомов. Кроме этого планируется направить еще 500 млн сомов.
Жээнбеков напомнил, что накануне ознакомился с германской технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на одной из улиц в Бишкека. С использованием этой технологии повышается прочность и устойчивость покрытий к растрескиванию, вызванному низкими температурами и нагрузками, уменьшаются деформации, вызванные тяжелыми нагрузками.
Также Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью асфальтобетонного завода в селе Чырпыкты Иссык-Кульского района, который привлечен к строительным работам автодороги Балыкчи-Корумду.
Завод запущен в 2016 году и обеспечивает рабочими местами 55 человек. На заводе имеется 27 единиц специализированной техники. Производительность завода составляет 320 тонн в час. На сегодняшний день на заводе имеется 166 тысяч 500 тонн готовой продукции.
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