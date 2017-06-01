Коррупционная гидра. Ответственных за трансформацию земель пора сажать

1 июня 2017, 13:28 Комментарии

Более года правительство и парламент тянут вопрос с утверждением реестра земель, которые подлежат переводу из категории сельскохозяйственного назначения. Совместная комиссия из депутатов и чиновников провела всю необходимую работу и подготовила документ об участках подлежащих трансформации. Однако государственная экотехинспекция и правительство не торопятся с решением этого вопроса и не отправляют реестр на утверждение Жогорку Кенеша.

Как заявили участники пресс-конференции, прошедшей в редакции "ВБ", отдельные члены кабинета министров и аппарата правительства сознательно спускают на тормозах вопрос, от решения которого зависит судьба около 300 тысяч граждан Кыргызстана. Эксперт Бакыт Бакетаев считает, что в этом деле замешан личный интерес чиновников средней руки. Кое-кому невыгодно разом снять все проблемы одним государственным решением, гораздо прибыльнее рассматривать дела претендующих на получение земли или желающих узаконить постройки штучно. Политолог уверен, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая и призвал Генеральную прокуратуру проверить деятельность отдельных высокопоставленных руководителей.

"Вот эта коррупционная гидра тормозит все. Уже проводили и митинги, и пресс-конференции. Но вот эти, мягко говоря, офисные сотрудники тянут вопрос. Их просто немедленно нужно увольнять или привлекать к уголовной ответственности. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к Индире Джолдубаевой, чтобы возбудить дела на тех, кто не выполняет решения Жогорку Кенеша и саботирует эти вопросы", - заявил Бакетаев.

Сейчас судьба реестра земель, подлежащих трансформации, находится в руках директора государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбека Муратбекова и руководства отдела агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства в лице Таалайбека Далбаева. Из-за их нерасторопности сотни тысяч граждан республики не могут узаконить как де-факто уже возведенные дома, так и участки, где только планируется строительство. 25 мая было обозначено последним сроком, когда документ должен был быть направлен в парламент. Никаких действий в этом направлении чиновники так и не предприняли.

"Там есть такие - председатель экотехинспекции Канат мырза и начальник аграрного отдела в правительстве Далбаев. Они уже 7 месяцев никакого ответа не дают. Я не понимаю, в какой мы стране живем, если правительство не выполняет прямые поручения Жогорку Кенеша. Комиссия провела всю необходимую работу с привлечением местных депутатов, руководителей айыл окмоту, акимы и губернатор Чуйской области уже все участки осмотрели. Все пришли к выводу, что трансформируемые земли не выходят за линию, предусмотренную генеральным планом дальнейшего развития сел", - подчеркнул общественный деятель Жылдызбек Турганов.

По мнению представителей инициативной группы, в правительстве отдельные лица сознательно оттягивают решение вопроса, чтобы дождаться парламентских каникул. А потом в связи с президентскими выборами о трансформации земель все позабудут. Только активисты полагают, при подобном развитии событий, чиновники упускают такой важный фактор, как доверие населения. Если коррупционный интерес возьмет верх над здравым смыслом, власти рискуют потерять около 300 тысяч голосов избирателей.

"Нашим чиновникам очень выгодно не решать вопрос трансформации через Жогорку Кенеш. Те, кто крутится вокруг этого вопроса, хотят, чтобы все участки проходили через их руки и каждый владелец платил им некую мзду. Иначе их действия никак не объяснить", - полагает Бакыт Бакетаев.

Участники брифинга подчеркнули, что отдельные несознательные чиновники своими действиями фактически превратили сотни тысяч наших сограждан в кочевников XXI века. Они хотят жить по закону, стать полноценными гражданами страны, получить прописку и узаконить дома. Но государство, наоборот, препятствует реализации их прав. Такого отношения к народу нет ни в одной стране мира, подчеркнули представители инициативной группы.

"Президентские выборы на носу. Но люди будут вынуждены выходить на мирные митинги. Они требуют только одного, - чтобы были легализованы их участки, которые им так или иначе были предоставлены с согласия государства и представителей власти. В жилмассивах люди по 10 лет уже не могут получить документы. Они не могут устроить детей в школы и садики, нет возможности даже обратиться в больницу. Поэтому мы еще раз обращаемся к президенту и правительству с просьбой, чтобы они еще раз рассмотрели этот вопрос и вынесли решение в пользу народа", - заявил Жылдызбек Турганов.

Всего, по данным общественных деятелей, трансформации подлежат 14 тысяч гектаров земли в Чуйской области. Люди, которые мечтают легализовать свои дома, готовы дать любые гарантии и подписать документы по поводу того, что больше ничего не будут требовать от правительства. Общественный деятель Нурадил Балыбаев уверяет, что граждане, желающие узаконить дома и участки, сами оплатят подведение электричества, прокладку водопроводов. Активисты теперь ожидают не только дальнейших действий, но и реакции парламента и президента.