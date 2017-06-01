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Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360813_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429436-ru.html

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1 июня 2017, 13:32       Комментарии

Администрация швейцарской деревни Бергюн решила запретить путешественникам делать фото населенного пункта, так как считает местные виды слишком красивыми. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на местный офис по туризму.
За введение такого запрета совет деревни Бергюн, расположенной в горах на востоке Швейцарии, проголосовал в понедельник, 29 мая. "Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещенные в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте", - отмечается в сообщении туристического офиса.
Мэр населенного пункта Питер Николай (Peter Nicolay) призвал туристов приезжать в Бергюн, чтобы самим убедиться в красоте видов. Офис по туризму уже удалил снимки деревни из своих аккаунтов в социальных сетях. Тем, кто будет фотографировать Бергюн, отныне грозит штраф в пять евро.
Директор по туризму Бергюна Марк-Андреа Барандун (Marc-Andrea Barandun) в беседе с порталом The Local признал, что подобный запрет частично является рекламной уловкой, призванной привлечь внимание к деревне. Вместе с тем он подчеркнул, что такая норма - это не шутка, ее действительно утвердила местная администрация. Барандун добавил, что штраф вряд ли будет применяться на практике.

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