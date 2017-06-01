В Бишкеке начнется строительство уникального в ЦА центра онкологии и гематологии

1 июня 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке с этого месяца начнется строительство нового центра онкологии и гематологии. Об этом 1 июня сообщил научный руководитель детского отделения онкологии и гематологии Национального центра онкологии (НЦО) Эмиль Макимбетов.

По его словам, данный центр построят спонсоры из Кувейта. Данный центр будет уникальным, потому что будет единственным в Центральной Азии. Планируется, что центр будет рассчитан на 100 коек. "Центр будет расположен на месте бывшей стоянки. И, наверное, полное завершение проекта придется на 2019 год", - сказал Э.Макимбетов.

В новом центре, как рассказал профессор, будут самые современные лаборатории. А именно лаборатории иммунофенотипирования, иммуногистохимии, цитогенетики. Также в планах установить лучевое оборудование и лаборатории по пересадку костного мозга, которых сейчас нет.

Отметим, сегодня президент Алмазбек Атамбаев посетил отделение детской онкологии и гематологии при Национальном центре онкологии и поздравил детей с Международным днем защиты детей.