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Профессор Э.Макимбетов: Новый блок отделения онкологии и гематологии позволит качественно и эффективно проводить лечение детейПрофессор Э.Макимбетов: Новый блок отделения онкологии и гематологии позволит качественно и эффективно проводить лечение детейСтроительство автодороги на Иссык-Куле не должно причинять неудобства туристам - премьер ЖээнбековСтроительство автодороги на Иссык-Куле не должно причинять неудобства туристам - премьер Жээнбеков

В Бишкеке начнется строительство уникального в ЦА центра онкологии и гематологии

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429435-ru.html

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Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

1 июня 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Бишкеке с этого месяца начнется строительство нового центра онкологии и гематологии. Об этом 1 июня сообщил научный руководитель детского отделения онкологии и гематологии Национального центра онкологии (НЦО) Эмиль Макимбетов.
По его словам, данный центр построят спонсоры из Кувейта. Данный центр будет уникальным, потому что будет единственным в Центральной Азии. Планируется, что центр будет рассчитан на 100 коек. "Центр будет расположен на месте бывшей стоянки. И, наверное, полное завершение проекта придется на 2019 год", - сказал Э.Макимбетов.
В новом центре, как рассказал профессор, будут самые современные лаборатории. А именно лаборатории иммунофенотипирования, иммуногистохимии, цитогенетики. Также в планах установить лучевое оборудование и лаборатории по пересадку костного мозга, которых сейчас нет.
Отметим, сегодня президент Алмазбек Атамбаев посетил отделение детской онкологии и гематологии при Национальном центре онкологии и поздравил детей с Международным днем защиты детей.

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