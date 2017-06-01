На российской авиабазе в Канте отпраздновали Международный день защиты детей

1 июня 2017, 13:08 Комментарии

Бишкек, 1 июня / Кабар/. На российской авиабазе ОДКБ в городе Кант военнослужащие поздравили детей и их родителей с Международным днем защиты детей.

Как сообщает пресс-служба авиабазы, в этот праздник на площадке части собрались несколько сотен детей и их родителей. Детей ждали подвижные игры, конкурсы стихов и рисунков на асфальте, а также гонки на велосипедах и самокатах, праздник оставил у детей незабываемые впечатления. Помимо этого для них выступали сказочные герои из театра ростовых кукол. Для самых маленький был проведен парад колясок, их превратили в пароходы, самолеты и сказочные кареты. По завершению праздника всем досталось мороженое и прохладительные напитки.

Также на праздник пригласили детей и воспитателей подшефного детского дома "Алтын-уя" из города Кант.

"Эта традиция приглашать детей из подшефных детских домов идет с момента основания базы в 2003 году", - рассказали в пресс-службе.