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На российской авиабазе в Канте отпраздновали Международный день защиты детей

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/na-rossii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429434-ru.html

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Президент поздравил юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

1 июня 2017, 13:08       Комментарии

Бишкек, 1 июня / Кабар/. На российской авиабазе ОДКБ в городе Кант военнослужащие поздравили детей и их родителей с Международным днем защиты детей.
Как сообщает пресс-служба авиабазы, в этот праздник на площадке части собрались несколько сотен детей и их родителей. Детей ждали подвижные игры, конкурсы стихов и рисунков на асфальте, а также гонки на велосипедах и самокатах, праздник оставил у детей незабываемые впечатления. Помимо этого для них выступали сказочные герои из театра ростовых кукол. Для самых маленький был проведен парад колясок, их превратили в пароходы, самолеты и сказочные кареты. По завершению праздника всем досталось мороженое и прохладительные напитки.
Также на праздник пригласили детей и воспитателей подшефного детского дома "Алтын-уя" из города Кант.
"Эта традиция приглашать детей из подшефных детских домов идет с момента основания базы в 2003 году", - рассказали в пресс-службе.

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