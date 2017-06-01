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Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологииАлмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологииНа российской авиабазе в Канте отпраздновали Международный день защиты детейНа российской авиабазе в Канте отпраздновали Международный день защиты детей

Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

 

Фотографии: kabar.kg

              

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429433-ru.html

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Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

Атамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологии

Для детей построят современный онкоцентр — Атамбаев

1 июня 2017, 13:11       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей посетил детское отделение онкологии и гематологии Национального центра онкологии при Министерстве здравоохранения КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Глава государства зашел в палаты детского отделения и пообщался с детьми, поздравил их с международным днем защиты детей и вручил подарки. Президент также поговорил с их родителями и коллективом учреждения, отметил важность дальнейшего принятия мер по улучшению условий лечения детей с тяжелыми заболеваниями.
Президент Алмазбек Атамбаев осмотрел палату интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет детского отделения онкологии и гематологии, которые были сданы в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием.
Глава государства пожелал детям выздоровления, подчеркнув, что надо бороться и победить. "Мы вам в этом поможем. Здоровья вам!", - сказал Алмазбек Атамбаев, добавив, что здесь будет построен новый центр детской онкологии.
Президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с обеспечением детского отделения онкологии и гематологии необходимыми медикаментами и в дальнейшем должны оперативно решаться.
Отметим, что в прошлом году в ходе посещения центра Глава государства отметил необходимость улучшения условий лечения детей, позже им оказывалась соответствующая финансовая помощь. Выделенные средства были направлены на модернизацию и капитальный ремонт помещений детского отделения онкологии и гематологии, где теперь также размещены палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, закупку операционного и реанимационного оборудования, приобретение медицинских препаратов.
В ходе посещения Президента Алмазбека Атамбаева сопровождали его супруга Р.Атамбаева и министр здравоохранения КР Т.Батыралиев.

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