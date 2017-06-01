Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Коррупционная гидра. Ответственных за трансформацию земель пора сажатьКоррупционная гидра. Ответственных за трансформацию земель пора сажатьВ Бишкеке начнется строительство уникального в ЦА центра онкологии и гематологииВ Бишкеке начнется строительство уникального в ЦА центра онкологии и гематологии

Профессор Э.Макимбетов: Новый блок отделения онкологии и гематологии позволит качественно и эффективно проводить лечение детей

Источник:
http://kabar.kg/news/professor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429431-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке начнется строительство уникального в ЦА центра онкологии и гематологии

Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

Атамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологии

В отделении детской онкологии девочка сыграла на скрипке для президента и первой леди

1 июня 2017, 13:26       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. Новый блок Национального центра онкологии и гематологии (НЦО) позволит качественно и эффективно проводить лечение онкологически больных детей. Об этом сегодня сообщил научный руководитель детского отделения онкологии и гематологии НЦО, профессор Эркин Макимбетов.
По его словам, в прошлом году впервые президент Кыргызстана посетил детское онкологическое отделение и выделил 5 млн сомов. И там же было решено открыть новый блок в отделении онкологии и гематологии, так как те условия, которые имеются сейчас, где лежат в одной палате по четверо детей и по четверо родителей – это абсолютно неприемлемо.
В таких условиях проводить своевременное и высокодозное лечение невозможно. И естественно, получить результат тяжело.
"На выделенные пять миллионов сомов был отдельно создан блок, где планируются палаты интенсивной терапии, форсированной и амбулаторной диагностики. Теперь не будет смешиваться потоки больных амбулаторных и стационарных. Потому что к нам приходили амбулаторные больные и лечились вперемешку со стационарными. И естественно, те больные, которые уже получают химиотерапию, могли подхватить инфекцию. Как вы уже сегодня видели, у нас будет отдельная палата, отдельный прием амбулаторного врача, где мы после проведения определенной процедуры можем отпустить ребенка домой", - сказал Э.Макимбетов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум