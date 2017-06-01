Профессор Э.Макимбетов: Новый блок отделения онкологии и гематологии позволит качественно и эффективно проводить лечение детей

1 июня 2017, 13:26 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева – Кабар/. Новый блок Национального центра онкологии и гематологии (НЦО) позволит качественно и эффективно проводить лечение онкологически больных детей. Об этом сегодня сообщил научный руководитель детского отделения онкологии и гематологии НЦО, профессор Эркин Макимбетов.

По его словам, в прошлом году впервые президент Кыргызстана посетил детское онкологическое отделение и выделил 5 млн сомов. И там же было решено открыть новый блок в отделении онкологии и гематологии, так как те условия, которые имеются сейчас, где лежат в одной палате по четверо детей и по четверо родителей – это абсолютно неприемлемо.

В таких условиях проводить своевременное и высокодозное лечение невозможно. И естественно, получить результат тяжело.

"На выделенные пять миллионов сомов был отдельно создан блок, где планируются палаты интенсивной терапии, форсированной и амбулаторной диагностики. Теперь не будет смешиваться потоки больных амбулаторных и стационарных. Потому что к нам приходили амбулаторные больные и лечились вперемешку со стационарными. И естественно, те больные, которые уже получают химиотерапию, могли подхватить инфекцию. Как вы уже сегодня видели, у нас будет отдельная палата, отдельный прием амбулаторного врача, где мы после проведения определенной процедуры можем отпустить ребенка домой", - сказал Э.Макимбетов.