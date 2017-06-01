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Сапар Исаков обсудил с экспертами из Молдовы и Сингапура создание "умных городов"

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429430-ru.html

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С.Исаков встретился с президентом Национального агентства по продвижению информационных технологий Кореи

1 июня 2017, 13:29       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков встретился с экспертами из Молдовы и Сингапура в сфере развития электронного правительства Себастьяном Фу и Юрие Цуркану. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Сапар Исаков выразил благодарность гостям за участие в прошедшей международной конференции, посвященной программе цифровой трансформации "Таза коом", и отметил важность эффективной реализации программы. "Проект "Таза коом", который станет составной частью стратегии развития Кыргызстана до 2040 года, ставит перед собой амбициозные цели и задачи. Мы уверены, что реализация проекта позволит продвинуть страну вперед. И мы нацелены на использование лучших опытов и практик в высокотехнологичном проекте", - сказал глава Аппарата Президента.
В ходе встречи эксперты поделились опытом Молдовы и Сингапура по созданию "умных городов", рассказали о внедрении инновационных технологий в сферу государственных услуг, а также поделились идеями по облегчению условий для бизнеса. Эксперты отметили готовность поделиться опытом по созданию "умного города", внедрения электронного правительства с Кыргызстаном.
Справочно: Себастьян Фу - эксперт по электронному Правительству в Сингапуре. Он консультирует Всемирный банк, Агентство по сотрудничеству Сингапура и иностранные правительства. Себастьян работал с 23 развивающимися странами над их инициативами по внедрению электронного правительства и проектов "Умный город". В настоящее время он разрабатывает стратегию по внедрению электронного Правительства в Бангладеш, Камбодже, Мьянме, Монголии и Уганде. До своей нынешней должности Себастьян возглавлял сектор по развитию предпринимательства Международной ассоциации развития в Африке, Восточной Европе и Центральной Азии.
Юрие Цуркану является главным специалистом Правительства Молдовы, координирующим работу по оцифровке данных в рамках модернизации
процесса предоставления государственных услуг. Юрие Цуркану стал сотрудником Центра электронного Правительства в 2011 году, и работал над реализацией правительственной программы электронной трансформации, планированием основной цифровой инфраструктуры для государственных операций и предоставлением государственных услуг. До прихода в Центр электронного Правительства Юрие возглавлял группу ИТ-архитекторов и аналитиков в многонациональной ИТ-компании.

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