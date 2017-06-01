В Бишкеке в честь Дня защиты детей проходит фестиваль "Балдар ааламы"

1 июня 2017, 13:32 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке в Дубовом парке в честь Дня защиты детей проходит фестиваль "Балдар ааламы".

В рамках фестиваля в парке развернуты палатки с прикладными искусствами – оригами, рисование, работа с бисером и другие, также проходит концерт с детскими песнями и выступлением отечественных ансамблей.

"Дети наше будущее, уже завтра эти молодей ребята будут стоять во главе страны и сегодня наша основная задача – дать им хорошее образование и воспитание, привить любовь к Родине", - отметил руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.