Депутат А.Салянова заявила, что дело в отношении нее возбуждено незаконно

1 июня 2017, 12:54 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") заявила, что дело в отношении нее возбуждено незаконно. Об этом она сказала 1 июня на заседании парламента при обсуждении законопроекта об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией.

По ее словам, когда 26 лет назад Кыргызстан стал независимым, была принята первая Конституция. Тогда 5 законов были конституционными: о правительстве, о референдуме, статусе судей, чрезвычайных положениях и обороне.

"В 2010 году к ним добавился еще один, про выборы. После последнего референдума закон об отдельных полномочиях прокуратуры также стал конституционным. Это неправильно. Закон об органах прокуратуры - простой закон, а об их отдельных полномочиях - конституционный. Надо учиться жить по Конституции, но и она не соблюдается. Мы только на днях начали обсуждать данный законопроект, а дела на меня и моих коллег начали возбуждать с начала года", - отметила парламентарий.

Она напомнила, что дело в отношении нее возбуждено по ст. 304 ч 4 Уголовного кодекса КР.

"По части 4 можно возбуждать дело, если от преступления последовала какая-то выгода. Выгода - это то, что можно посчитать. Это не аморфное что-то. Но ни для меня, ни для Елисеева не было извлеченной выгоды. Дело возбуждено незаконно. В подобных случаях можно возбуждать дело в отношении человека, незаконно возбуждавшего дело? Да. Но норма, по которой можно возбудить дело на генпрокурора, не будет работать", - заявила А.Салянова.