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Депутат А.Салянова заявила, что дело в отношении нее возбуждено незаконно

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429428-ru.html

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1 июня 2017, 12:54       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") заявила, что дело в отношении нее возбуждено незаконно. Об этом она сказала 1 июня на заседании парламента при обсуждении законопроекта об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией.
По ее словам, когда 26 лет назад Кыргызстан стал независимым, была принята первая Конституция. Тогда 5 законов были конституционными: о правительстве, о референдуме, статусе судей, чрезвычайных положениях и обороне.
"В 2010 году к ним добавился еще один, про выборы. После последнего референдума закон об отдельных полномочиях прокуратуры также стал конституционным. Это неправильно. Закон об органах прокуратуры - простой закон, а об их отдельных полномочиях - конституционный. Надо учиться жить по Конституции, но и она не соблюдается. Мы только на днях начали обсуждать данный законопроект, а дела на меня и моих коллег начали возбуждать с начала года", - отметила парламентарий.
Она напомнила, что дело в отношении нее возбуждено по ст. 304 ч 4 Уголовного кодекса КР.
"По части 4 можно возбуждать дело, если от преступления последовала какая-то выгода. Выгода - это то, что можно посчитать. Это не аморфное что-то. Но ни для меня, ни для Елисеева не было извлеченной выгоды. Дело возбуждено незаконно. В подобных случаях можно возбуждать дело в отношении человека, незаконно возбуждавшего дело? Да. Но норма, по которой можно возбудить дело на генпрокурора, не будет работать", - заявила А.Салянова.

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