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Милиционер сбил шестиклассницу в Кара-Сууйском районе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429426-ru.html

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1 июня 2017, 12:59       Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. В Кара-Сууйском районе сотрудник патрульной милиции сбил шестиклассницу, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УВД Ошской области.
ДТП произошло 31 мая примерно в 20.00 на автодороге Ош - Исфана, в районе села Кызыл-Кыштак.
"Девочка выбежала на дорогу совершенно неожиданно. В сумерках наш сотрудник не успел среагировать. Он сам отвез ее в больницу и сообщил об инциденте в РУВД. Сейчас школьница находится в больнице, у нее сломана нога. В отношении милиционера проводится служебное расследование", - рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело по данному факту пока не возбудили. Спецмашина водворена на штрафстоянку.

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