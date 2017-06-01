Милиционер сбил шестиклассницу в Кара-Сууйском районе

1 июня 2017, 12:59 Комментарии

БИШКЕК, 1 июня - Sputnik. В Кара-Сууйском районе сотрудник патрульной милиции сбил шестиклассницу, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе УВД Ошской области.

ДТП произошло 31 мая примерно в 20.00 на автодороге Ош - Исфана, в районе села Кызыл-Кыштак.

"Девочка выбежала на дорогу совершенно неожиданно. В сумерках наш сотрудник не успел среагировать. Он сам отвез ее в больницу и сообщил об инциденте в РУВД. Сейчас школьница находится в больнице, у нее сломана нога. В отношении милиционера проводится служебное расследование", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело по данному факту пока не возбудили. Спецмашина водворена на штрафстоянку.