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Глубокие ямы стали бедой для водителей в Бишкеке — видео

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429425-ru.html

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1 июня 2017, 13:06       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. На пересечении улиц Льва Толстого и Термечикова в Бишкеке городские службы подготовили дорогу к ремонту и оставили неогороженными глубокие ямы, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан читатель по WhatsApp-каналу.
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033635286'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033635286'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуГлубокие ямы стали бедой для водителей в Бишкеке — видео "Ямы появились по улице Льва Толстого несколько дней назад. Земля в них осела, и они углубились почти на полметра. Находятся ямы возле выезда со двора многоэтажки, и жителям дома приходится выезжать на встречную полосу, поскольку проезжать по ямам опасно - можно застрять. При этом с ремонтом городские службы не торопятся", - пожаловался очевидец.
На улице Льва Толстого действительно был начат ямочный ремонт, подтвердил в разговоре с корреспондентом Sputnik начальник муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" Мирлан Амантуров.
"Невозможно, чтобы там были ямы глубиной полметра. Допустимо максимум шесть сантиметров. Но мы все проверим и скоро закончим ремонт", - пообещал глава МП.
Он пояснил, что ремонтная бригада завершит работы в течение четырех дней.
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