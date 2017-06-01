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Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429424-ru.html

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1 июня 2017, 13:13       Комментарии

Алмазбек Атамбаев в Международный день защиты детей посетил детское отделение онкологии и гематологии Национального центра онкологии, сообщает пресс-служба президента.
Президент также поговорил с их родителями и коллективом учреждения, отметил важность дальнейшего принятия мер по улучшению условий лечения детей с тяжелыми заболеваниями.
"Алмазбек Атамбаев осмотрел палату интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет детского отделения онкологии и гематологии, которые были сданы в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Глава государства пожелал детям выздоровления, подчеркнув, что надо бороться и победить", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с обеспечением детского отделения онкологии и гематологии необходимыми медикаментами и в дальнейшем должны оперативно решаться.
Отметим, что в прошлом году в ходе посещения центра глава государства отметил необходимость улучшения условий лечения детей, позже им оказывалась соответствующая финансовая помощь. Выделенные средства были направлены на модернизацию и капитальный ремонт помещений детского отделения онкологии и гематологии, где теперь также размещены палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, закупку операционного и реанимационного оборудования, приобретение медицинских препаратов.
Президента Алмазбека Атамбаева сопровождали его супруга Раиса Атамбаева и министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.
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