Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

1 июня 2017, 13:13 Комментарии

Алмазбек Атамбаев в Международный день защиты детей посетил детское отделение онкологии и гематологии Национального центра онкологии, сообщает пресс-служба президента.

Президент также поговорил с их родителями и коллективом учреждения, отметил важность дальнейшего принятия мер по улучшению условий лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

"Алмазбек Атамбаев осмотрел палату интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет детского отделения онкологии и гематологии, которые были сданы в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Глава государства пожелал детям выздоровления, подчеркнув, что надо бороться и победить", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с обеспечением детского отделения онкологии и гематологии необходимыми медикаментами и в дальнейшем должны оперативно решаться.

Отметим, что в прошлом году в ходе посещения центра глава государства отметил необходимость улучшения условий лечения детей, позже им оказывалась соответствующая финансовая помощь. Выделенные средства были направлены на модернизацию и капитальный ремонт помещений детского отделения онкологии и гематологии, где теперь также размещены палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, закупку операционного и реанимационного оборудования, приобретение медицинских препаратов.

Президента Алмазбека Атамбаева сопровождали его супруга Раиса Атамбаева и министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.

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