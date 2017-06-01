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Премьер проинспектировал ход строительных работ автодороги Балыкчы-Корумду

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360810_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429423-ru.html

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1 июня 2017, 13:01       Комментарии

"В прошлом году поступали многочисленные жалобы в связи со строительными работами. Поэтому во время туристического сезона, должны быть минимизированы неудобства для отдыхающих в связи с реконструкцией автодороги Балыкчы -
Корумду. Туристический сезон не должен быть испорчен", - отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 июня, во время ознакомления с ходом строительных работ автодороги Балыкчы - Корумду в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области.
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал, что в настоящее время первый слой асфальта положен по правой стороне на 43-м километре и по левой стороне - на 47-м километре автодороги.
Реабилитация дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата – Корумду протяженностью 104 километра была начата в 2016 году, дорожно-строительные работы были профинансированы в размере 1,5 млрд сомов.
Калилов отметил, что в этом году планируется покрыть асфальтом от 43 до 75,5 километра участка дороги Тамчы – Чолпон-Ата и от 81,2 до 85 километра участка дороги Чолпон-Ата - Бактуу Долоноту. Строительство данных 38 километров планируется завершить до 15 июня текущего года, к началу туристического сезона.
29 мая на этих участках был проложен первый слой асфальта на 35 километрах и второй слой на 17 километрах. Министр транспорта и дорог добавил, что в общем с начала года на эти цели израсходовано 412 млн сомов. Кроме этого планируется направить еще 500 млн сомов.
Калилов подчеркнул, что перед компанией-подрядчиком поставлена конкретная задача по завершению всех необходимых работ к установленному сроку.
Премьер-министр отметил, что для надлежащего ведения строительных работ имеются все необходимые условия и своевременно выделяются финансовые средства.
Также глава правительства напомнил, что накануне ознакомился с германской технологией укладки полимер-щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на одной из улиц в городе Бишкек. С использованием этой технологии повышается прочность и устойчивость покрытий к растрескиванию, вызванному низкими температурами и нагрузками, уменьшаются деформации, вызванные тяжелыми нагрузками. В этой связи Жээнбеков поручил министру транспорта и дорог в дальнейшем широко применять данную технологию при ведении дорожно-строительных работ в стране.
Также премьер-министр ознакомился с деятельностью асфальтобетонного завода в селе Чырпыкты Иссык-Кульского района, который привлечен к строительным работам автодороги Балыкчы - Корумду.
Завод запущен в 2016 году и обеспечивает рабочими местами 55 человек. На заводе имеется 27 единиц специализированной техники. Производительность завода составляет 320 тонн в час.

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