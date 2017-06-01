Присвоил квартиру Елисеева — по делу о "мародерстве" задержан мужчина

1 июня 2017, 12:35 Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Тимура Оторбаева, обвиняемого в присвоении недвижимости, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Следствие утверждает, что после событий 7 апреля 2010 года Оторбаев вместе Эльдаром Мадылбековым (сын бывшего депутата ЖК от фракции "Ата Мекен" Туратбека Мадылбекова) и Тимуром Назаркуловым (находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания на улице Киевской, 74, которое принадлежало сыну беглого президента Максиму Бакиеву. Оторбаев также обвиняется в том, что незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева, советника Бакиева-младшего. Вместе с квартирой был оформлен и земельный участок площадью 11 "соток".

"Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения, расположенные на территории Бишкека", - сообщили в ГКНБ.

Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса КР: "Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений", "Подделка документов" и "Мошенничество". 22 мая этого года Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ.

В госкомитете отмечают, что ранее Оторбаев работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством.

Ранее по делу о "мародерстве" задержали экс-парламентария Райкана Тологонова.