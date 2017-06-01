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Присвоил квартиру Елисеева — по делу о "мародерстве" задержан мужчина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429422-ru.html

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1 июня 2017, 12:35       Комментарии

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. Госкомитет национальной безопасности задержал гражданина Тимура Оторбаева, обвиняемого в присвоении недвижимости, сообщила пресс-служба ГКНБ.
Следствие утверждает, что после событий 7 апреля 2010 года Оторбаев вместе Эльдаром Мадылбековым (сын бывшего депутата ЖК от фракции "Ата Мекен" Туратбека Мадылбекова) и Тимуром Назаркуловым (находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания на улице Киевской, 74, которое принадлежало сыну беглого президента Максиму Бакиеву. Оторбаев также обвиняется в том, что незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева, советника Бакиева-младшего. Вместе с квартирой был оформлен и земельный участок площадью 11 "соток".
"Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения, расположенные на территории Бишкека", - сообщили в ГКНБ.
Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса КР: "Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений", "Подделка документов" и "Мошенничество". 22 мая этого года Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ.
В госкомитете отмечают, что ранее Оторбаев работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством.
Ранее по делу о "мародерстве" задержали экс-парламентария Райкана Тологонова.

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