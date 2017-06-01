В России осужден на 8 лет кыргызстанец, собиравшийся в Сирию воевать за ИГИЛ

1 июня 2017, 12:38 Комментарии

Суд в Самарской области вынес приговор 23-летнему мигранту из Кыргызстана, который собирался уехать в Сирию и вступить там в ряды ИГИЛ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

"Приговором суда Рахмонберди Рашидову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Помимо статьи "Приготовление к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической" Рашидов признан виновным по статье "Агитация за участие в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях" УК РФ.

Как установило следствие, в 2016 году мигрант уговаривал самарских мусульман вести борьбу с «неверными» и звал их за собой к террористам в Сирию. 23-летний кыргызстанец задержан после того, как в переписке по телефону с одним из сирийских боевиков подтвердил тому свое намерение выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте.