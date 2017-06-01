1 июня 2017, 12:24 Комментарии

Задержан еще один разыскиваемый по факту мародерства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

22 мая 2017 года чекисты задержали гражданина КР Тимура Оторбаева 1979 г.р. С января 2013 года он разыскивался правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных статьями 172-2 ч.4 ("Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений"), 350 ч.4 ("Подделка документов") и 166 ч.4 ("Мошенничество") УК КР.

Так, Оторбаев обвиняется в том, что он после событий 7 апреля 2010 года вместе Эльдаром Мадылбековым (сын бывшего депутата ЖК КР от фракции "Ата Мекен" Туратбека Мадылбекова) и Тимуром Назаркуловым (находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания по ул. Киевской, 74, ранее принадлежащего Максиму Бакиеву, а также незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева с земельным участком общей площадью 0,011 га. Кроме этого, Т. Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения бытового помещения в г. Бишкек.

22 мая 2017 года Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении Оторбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Следует отметить, что Т. Оторбаев ранее работал в Национальном агентстве КР по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК КР Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством в ГСБЭП при правительстве КР.