Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На российской авиабазе "Кант" прошел парад детских колясокНа российской авиабазе "Кант" прошел парад детских колясокТурсунбек Акун выступает против увеличения суммы избирательного залога в 1 млн сомов на выборах президентаТурсунбек Акун выступает против увеличения суммы избирательного залога в 1 млн сомов на выборах президента

Задержан еще один разыскиваемый по факту мародерства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360808_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429420-ru.html

Похожие новости

Присвоил квартиру Елисеева — по делу о "мародерстве" задержан мужчина

Таможенники задержали контрабанду сока из Таджикистана

Задержан подозреваемый в мародерстве после апрельских событий

ГКНБ: Продолжается расследование по факту мародерства, задержан еще один разыскиваемый

Троих мужчин задержали при попытке сбыть крупную партию боеприпасов

1 июня 2017, 12:24       Комментарии

Задержан еще один разыскиваемый по факту мародерства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
22 мая 2017 года чекисты задержали гражданина КР Тимура Оторбаева 1979 г.р. С января 2013 года он разыскивался правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных статьями 172-2 ч.4 ("Самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений"), 350 ч.4 ("Подделка документов") и 166 ч.4 ("Мошенничество") УК КР.
Так, Оторбаев обвиняется в том, что он после событий 7 апреля 2010 года вместе Эльдаром Мадылбековым (сын бывшего депутата ЖК КР от фракции "Ата Мекен" Туратбека Мадылбекова) и Тимуром Назаркуловым (находится в розыске) принимал участие в незаконном захвате здания по ул. Киевской, 74, ранее принадлежащего Максиму Бакиеву, а также незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева с земельным участком общей площадью 0,011 га. Кроме этого, Т. Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения бытового помещения в г. Бишкек.
22 мая 2017 года Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении Оторбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Следует отметить, что Т. Оторбаев ранее работал в Национальном агентстве КР по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК КР Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством в ГСБЭП при правительстве КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум