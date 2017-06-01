На российской авиабазе "Кант" прошел парад детских колясок

1 июня 2017, 12:29 Комментарии

Международный день защиты детей̆ отпраздновали на российской авиационной базе ОДКБ в городе Кант.

В первый день лета площадка возле клуба части собрала несколько сотен детей и их родителей. С этим светлым летним праздником ребят их пап и мам поздравило командование части, подарив чудесной праздник в виде путешествия в сказочную страну. Подвижные игры, конкурс стихов и рисунков на асфальте, гонки на велосипедах и самокатах были восприняты детворой с огромным удовольствием.

Затем детишек поздравили сказочные герои из Бишкекского театра ростовых кукол. Принять участие в праздновании смогли и самые маленькие: для малышей был проведен парад колясок. Детские коляски были превращены в пароходы, самолеты и сказочные кареты.

В завершение праздника всех участников ожидало мороженое и прохладительные напитки.

На праздник также были приглашены ребята и воспитатели подшефного детского дома "Алтын-уя" из города Кант.

Традиция приглашать на торжества ребятишек из подшефных детских домов идет с момента основания базы в 2003 году, говорится в сообщении.