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На российской авиабазе "Кант" прошел парад детских колясок

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360809_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429419-ru.html

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1 июня 2017, 12:29       Комментарии

Международный день защиты детей̆ отпраздновали на российской авиационной базе ОДКБ в городе Кант.
В первый день лета площадка возле клуба части собрала несколько сотен детей и их родителей. С этим светлым летним праздником ребят их пап и мам поздравило командование части, подарив чудесной праздник в виде путешествия в сказочную страну. Подвижные игры, конкурс стихов и рисунков на асфальте, гонки на велосипедах и самокатах были восприняты детворой с огромным удовольствием.
Затем детишек поздравили сказочные герои из Бишкекского театра ростовых кукол. Принять участие в праздновании смогли и самые маленькие: для малышей был проведен парад колясок. Детские коляски были превращены в пароходы, самолеты и сказочные кареты.
В завершение праздника всех участников ожидало мороженое и прохладительные напитки.
На праздник также были приглашены ребята и воспитатели подшефного детского дома "Алтын-уя" из города Кант.
Традиция приглашать на торжества ребятишек из подшефных детских домов идет с момента основания базы в 2003 году, говорится в сообщении.

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