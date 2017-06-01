Атамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологии

1 июня 2017, 12:07 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в Международный день защиты детей посетил отремонтированное детское отделение онкологии и гематологии Национального центра онкологии при Минздраве КР.

Так глава государства осмотрел палату интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет детского отделения онкологии и гематологии, которые были сданы в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием.

Из президентского фонда после 1 июня 2016 года было выделено в целом 9,6 млн сомов, часть указанной суммы (1 млн 894 тыс) направлена на модернизацию и ремонт помещения детского отделения онкологии и гематологии общей площадью 150 кв.м, где будут размещены палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, из общей указанной суммы 2 млн 295 тыс сомов израсходованы на закупку операционных и реанимационных оборудований и на приобретение противоопухолевых препаратов на сумму 4 млн 557 тыс сомов. Остаток от выделенных финансовых средств составляет 854 тыс сомов и планируется на приобретение медицинского оборудования.

Также закуплены аппарат искусственной вентиляции легких "Полинарком", наркозный аппарат, газовый анализатор, 2 кислородных концентратора, 2 кардиомонитора, биполярный коагулятор, гематологический анализатор, хирургический набор, мониторы, столы, оборудование для операций, инфузоматы и другое оборудование.