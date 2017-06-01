Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты просят правоохранительные органы дать оценку статье БабакуловаДепутаты просят правоохранительные органы дать оценку статье БабакуловаЗадержан подозреваемый в мародерстве после апрельских событийЗадержан подозреваемый в мародерстве после апрельских событий

Атамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологии

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429418-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев навестил пациентов детского отделения онкологии и гематологии

На российской авиабазе "Кант" прошел парад детских колясок

Для детей построят современный онкоцентр — Атамбаев

В отделении детской онкологии девочка сыграла на скрипке для президента и первой леди

«Газпром» выделил 150 тыс. сомов на строительство детской площадки для юных пациентов НЦОМиД

1 июня 2017, 12:07       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в Международный день защиты детей посетил отремонтированное детское отделение онкологии и гематологии Национального центра онкологии при Минздраве КР.
Так глава государства осмотрел палату интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет детского отделения онкологии и гематологии, которые были сданы в эксплуатацию после проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием.
Из президентского фонда после 1 июня 2016 года было выделено в целом 9,6 млн сомов, часть указанной суммы (1 млн 894 тыс) направлена на модернизацию и ремонт помещения детского отделения онкологии и гематологии общей площадью 150 кв.м, где будут размещены палаты интенсивной терапии и амбулаторно-диагностический кабинет с дневным стационаром, из общей указанной суммы 2 млн 295 тыс сомов израсходованы на закупку операционных и реанимационных оборудований и на приобретение противоопухолевых препаратов на сумму 4 млн 557 тыс сомов. Остаток от выделенных финансовых средств составляет 854 тыс сомов и планируется на приобретение медицинского оборудования.
Также закуплены аппарат искусственной вентиляции легких "Полинарком", наркозный аппарат, газовый анализатор, 2 кислородных концентратора, 2 кардиомонитора, биполярный коагулятор, гематологический анализатор, хирургический набор, мониторы, столы, оборудование для операций, инфузоматы и другое оборудование.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум