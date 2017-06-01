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В Бишкеке идет кастинг для съемок в историческом фильме "Песнь древа"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429416-ru.html

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1 июня 2017, 12:12       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Студия "Централ Азия Фильм" и продюсерский центр "Арча медиа" объявляют кастинг на исторический фильм "Песнь древа" в жанре мюзикла, режиссера Айбека Дайрбекова.
Как сообщили в киностудии "Айтыш фильм", в кастинге могут принять участие мужчины и женщины азиатской внешности, от 17 до 55 лет.
Предварительный отбор проводится с 1 по 16 июня, с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00.
Адрес: Киностудия "Айтыш фильм" ул.Жибек Жолу №625.
Справки по телефону: + 996 708 520 487.

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