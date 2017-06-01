В Бишкеке идет кастинг для съемок в историческом фильме "Песнь древа"

1 июня 2017, 12:12 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Студия "Централ Азия Фильм" и продюсерский центр "Арча медиа" объявляют кастинг на исторический фильм "Песнь древа" в жанре мюзикла, режиссера Айбека Дайрбекова.

Как сообщили в киностудии "Айтыш фильм", в кастинге могут принять участие мужчины и женщины азиатской внешности, от 17 до 55 лет.

Предварительный отбор проводится с 1 по 16 июня, с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00.

Адрес: Киностудия "Айтыш фильм" ул.Жибек Жолу №625.

Справки по телефону: + 996 708 520 487.