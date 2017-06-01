Xinhua: Ангела Меркель и Ли Кэцян подчеркнули важность сотрудничества в инновационной сфере

1 июня 2017, 12:18 Комментарии

Xinhua: Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель в среду в Берлине провели ежегодную встречу глав правительств двух стран.

В ходе переговоров Ли Кэцян отметил, что китайско-германские отношения быстро развиваются, двусторонние контакты на высоком уровне становятся более тесными, торговля и инвестиции развиваются высокими темпами, гуманитарные обмены расширяются. По его словам, в настоящее время, когда в мире умножаются факторы неопределенности, идеи противодействия глобализации и протекционизма поднимают голову, КНР и ФРГ должны продолжать руководствоваться принципами взаимного уважения, подхода друг к другу на основе равенства, укрепления взаимодоверия, углубления двустороннего сотрудничества, поддержания тесных контактов, содействия либерализации и упрощению торговли и инвестиций и защиты правил ВТО. Им также следует противопоставить внешним факторам неопределенности стабильность китайско-германских отношений, совместно послать региону и миру позитивный сигнал стабильности, сотрудничества и развития.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель в среду в Берлине провели ежегодную встречу глав правительств двух стран. (Синьхуа)

Ли Кэцян также подчеркнул, что Китай и Германия отличаются большой экономической взаимодополняемостью, имеют много общих интересов и огромный потенциал для сотрудничества. Он выразил надежду на то, что ФРГ поможет китайской стороне в получении сертификата пригодности к эксплуатации на территории ЕС для разработанного в КНР самолета С919. По словам премьера Госсовета КНР, стороны должны укрепить сотрудничество в области образования, культуры и туризма, создать еще более удобные условия для гуманитарных контактов. Китай поддерживает германскую сторону в организации саммита "Группы двадцати", готов совместно развивать управление глобальной экономикой, способствовать ее уверенному, устойчивому и сбалансированному росту.

КНР и ЕС, подчеркнул Ли Кэцян, связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, китайская сторона неуклонно поддерживает процесс европейской интеграции, хочет видеть Европу сплоченной, процветающей и стабильной. Это, по его мнению, будет способствовать развитию многополярного мира и экономической глобализации.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель в среду в Берлине провели ежегодную встречу глав правительств двух стран. (Синьхуа)

А. Меркель, в свою очередь, заявила, что Германия является надежным партнером Китая по сотрудничеству, двусторонние отношения являются крепкими, взаимодействие ведется хорошо. В нынешней международной ситуации поддержание двустороннего диалога на высоком уровне чрезвычайно важно, отметила она. По словам канцлера, германская сторона готова в духе взаимной выгоды и обоюдного выигрыша укрепить обмены и сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, финансов, производства автомобилей, работающих на новых источниках энергии, медицины, а также в гуманитарной области. Германская сторона высоко оценивает китайскую позицию по поддержке евроинтеграции, надеется, что 19-я встреча руководителей ЕС и Китая будет плодотворной, подчеркнула А. Меркель.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и канцлер Германии Ангела Меркель в среду в Берлине провели ежегодную встречу глав правительств двух стран. (Синьхуа)

Между сторонами также состоялся глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.