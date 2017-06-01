1 июня 2017, 12:19 Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Таможенники задержали контрабанду сока из Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе ГТС, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Кара-Бак Баткенской области была остановлена и проверена автомашина марки "Мерседес-Бенц 811" с госномерами КР, под управлением гражданина КР А.А.К.

При досмотре в грузовом отсеке указанной автомашины был обнаружен сок "Mersi Baku" производства Республики Таджикистан в количестве 548 блоков по 6 штук, общим количеством 3 288 литров, без каких-либо грузосопроводительных документов в таможенном отношении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 57228.75 сом.