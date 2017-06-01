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Таможенники задержали контрабанду сока из Таджикистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429414-ru.html

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1 июня 2017, 12:19       Комментарии

Бишкек, 1 июня /Кабар/. Таможенники задержали контрабанду сока из Таджикистана.
Как сообщили в пресс-службе ГТС, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Кара-Бак Баткенской области была остановлена и проверена автомашина марки "Мерседес-Бенц 811" с госномерами КР, под управлением гражданина КР А.А.К.
При досмотре в грузовом отсеке указанной автомашины был обнаружен сок "Mersi Baku" производства Республики Таджикистан в количестве 548 блоков по 6 штук, общим количеством 3 288 литров, без каких-либо грузосопроводительных документов в таможенном отношении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 57228.75 сом.

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