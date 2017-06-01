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Депутат сомневается, что в отношении генпрокурора можно возбудить уголовное дело

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429413-ru.html

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1 июня 2017, 12:01       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") сомневается, что в отношении генерального прокурора можно будет возбудить уголовное дело. Об этом она сказала 1 июня на заседании парламента, где рассматривается законопроект об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией.
Согласно проекту закона, решение о возбуждении уголовного дела в отношении генпрокурора принимается одним из заместителей генпрокурора с согласия Жогорку Кенеша по представлению президента.
По словам А.Саляновой, данная норма не будет работать, так как она наделяет генпрокурора огромными полномочиями.
В свою очередь Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") отметил необходимость утвердить перечень должностных лиц, которые могут подпасть под прокурорский надзор.

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