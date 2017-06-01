Депутат сомневается, что в отношении генпрокурора можно возбудить уголовное дело

1 июня 2017, 12:01 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова ("Ата Мекен") сомневается, что в отношении генерального прокурора можно будет возбудить уголовное дело. Об этом она сказала 1 июня на заседании парламента, где рассматривается законопроект об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией.

Согласно проекту закона, решение о возбуждении уголовного дела в отношении генпрокурора принимается одним из заместителей генпрокурора с согласия Жогорку Кенеша по представлению президента.

По словам А.Саляновой, данная норма не будет работать, так как она наделяет генпрокурора огромными полномочиями.

В свою очередь Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") отметил необходимость утвердить перечень должностных лиц, которые могут подпасть под прокурорский надзор.