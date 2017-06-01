Задержан подозреваемый в мародерстве после апрельских событий

1 июня 2017, 12:04 Комментарии

Продолжается расследование по факту мародерства, задержан еще один разыскиваемый, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным нацбезопасности, 22 мая задержан Тимур Оторбаев, 1979 года рождения, который, с января 2013 года разыскивался правоохранительными органами за самовольный захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений, подделку документов и мошенничество.

"Оторбаев обвиняется в том, что он после событий 7 апреля 2010 года вместе Эльдаром Мадылбековым, сыном бывшего депутата ЖК КР от фракции "Ата-Мекен" Турата Мадылбекова и Т.Назаркуловым, находившийся в розыске, принимал участие в незаконном захвате здания по улице Киевская, 74, ранее принадлежащего Максиму Бакиеву, а также незаконно оформил на свое имя квартиру Алексея Елисеева с земельным участком общей площадью 0,011 га", – говорится в сообщении.

Кроме того, Оторбаев путем мошенничества незаконно реализовал здания и строения бытового помещения, расположенная в Бишкеке.

"22 мая Первомайским районным судом Бишкека в отношении Тимура Оторбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия с содержанием в СИЗО ГКНБ. Оторбаев ранее работал в Национальном агентстве КР по предупреждению коррупции, был помощником депутата ЖК КР Садыра Жапарова и по его протекции прошел конкурсный отбор с последующим трудоустройством в ГСБЭП", – отметили в пресс-службе.