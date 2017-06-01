Доллар США: 68.0685 (+0.0193) 
Евро: 76.0597 (+0.2529) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке идет кастинг для съемок в историческом фильме "Песнь древа"В Бишкеке идет кастинг для съемок в историческом фильме "Песнь древа"Атамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологииАтамбаев посетил отремонтированное помещение детской онкологии и гематологии

Депутаты просят правоохранительные органы дать оценку статье Бабакулова

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429410-ru.html

Похожие новости

Депутат А.Салянова заявила, что дело в отношении нее возбуждено незаконно

Депутат сомневается, что в отношении генпрокурора можно возбудить уголовное дело

Депутат требует от правительства в срочном порядке проверить аттракционы

Для детей построят современный онкоцентр — Атамбаев

Президент КР поздравил маленьких пациентов онкоцентра

1 июня 2017, 12:11       Комментарии

Депутаты СДПК Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадеминов попросили правоохранительные органы дать свою оценку статье журналиста Улугбека Бабакулова на предмет разжигания межэтнической розни. Об этом нардепы заявили на пленарном заседании парламента.
Депутаты считают, что в статье имеется недопустимый контент. По их словам, в данное время в Кыргызстане нет каких-либо разногласий, возникающих на почве различия культур и национальной принадлежности.
"Каждый гражданин, а тем более журналист должен понимать свою ответственность перед обществом за полную и достоверную информацию об общественно-политической ситуации в стране», — подчеркнули Алтыбаева и Мадеминов, призвав МВД и ГКНБ дать оценку публикации Улугбека Бабакулова.
Напомним, на днях журналист опубликовал в сети статью, в которой обратил внимание на пользователей, размещающих в соцсети Facebook комментарии, разжигающие межнациональную рознь.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум