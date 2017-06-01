Депутаты просят правоохранительные органы дать оценку статье Бабакулова

1 июня 2017, 12:11 Комментарии

Депутаты СДПК Айнуру Алтыбаева и Мурадыл Мадеминов попросили правоохранительные органы дать свою оценку статье журналиста Улугбека Бабакулова на предмет разжигания межэтнической розни. Об этом нардепы заявили на пленарном заседании парламента.

Депутаты считают, что в статье имеется недопустимый контент. По их словам, в данное время в Кыргызстане нет каких-либо разногласий, возникающих на почве различия культур и национальной принадлежности.

"Каждый гражданин, а тем более журналист должен понимать свою ответственность перед обществом за полную и достоверную информацию об общественно-политической ситуации в стране», — подчеркнули Алтыбаева и Мадеминов, призвав МВД и ГКНБ дать оценку публикации Улугбека Бабакулова.

Напомним, на днях журналист опубликовал в сети статью, в которой обратил внимание на пользователей, размещающих в соцсети Facebook комментарии, разжигающие межнациональную рознь.