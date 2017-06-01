Президент КР поздравил маленьких пациентов онкоцентра

1 июня 2017, 11:39 Комментарии

Сегодня, 1 июня, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил детей, находящихся на лечении в онкогематологическом центре с Днем защиты детей.

Вручая подарки маленьким пациентам, глава государства отметил, что в ближайшее время для онкобольных детей построят новый современный медцентр.

В свою очередь научный руководитель отделения Эмил Макимбетов сообщил, что новое учреждение будет отвечать всем современным требованиям. Строительством будут заниматься инвесторы из Кувейта.

"Строительные работы начнутся в июне и завершатся осенью текущего года. Новый онкоцентр будет рассчитан на 100 коек. Надеемся, что возложенные надежды оправдаются и мы сможем полноценно лечить детей. В центре планируется открыть несколько лабораторий, установить лучевое оборудование и медтехнику для пересадки костного мозга", - сказал Макимбетов.