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Для детей построят современный онкоцентр — АтамбаевДля детей построят современный онкоцентр — АтамбаевМэрия Бишкека начала реализовывать проект по озеленению столицыМэрия Бишкека начала реализовывать проект по озеленению столицы

Президент КР поздравил маленьких пациентов онкоцентра

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360806_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429409-ru.html

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1 июня 2017, 11:39       Комментарии

Сегодня, 1 июня, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил детей, находящихся на лечении в онкогематологическом центре с Днем защиты детей.
Вручая подарки маленьким пациентам, глава государства отметил, что в ближайшее время для онкобольных детей построят новый современный медцентр.
В свою очередь научный руководитель отделения Эмил Макимбетов сообщил, что новое учреждение будет отвечать всем современным требованиям. Строительством будут заниматься инвесторы из Кувейта.
"Строительные работы начнутся в июне и завершатся осенью текущего года. Новый онкоцентр будет рассчитан на 100 коек. Надеемся, что возложенные надежды оправдаются и мы сможем полноценно лечить детей. В центре планируется открыть несколько лабораторий, установить лучевое оборудование и медтехнику для пересадки костного мозга", - сказал Макимбетов.

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